Apple заборонила техпідтримці коментувати проблеми з надмірним радіовипромінюванням iPhone 12, – Bloomberg

Цього тижня уряд Франції звернувся до Apple з вимогою припинити продажі iPhone 12, оскільки тести показали, що рівень радіовипромінювання на пристроях занадто високий.

Компанії надали два тижні на розв’язання проблеми за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Тим часом Apple, як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, доручила фахівцям техпідтримки у країні не надавати клієнтам жодної інформації, якщо вони запитають про проблему. Співробітники також повинні відхиляти запити на повернення або обмін смартфонів, якщо вони не були придбані протягом останніх двох тижнів (звичайна політика повернення Apple). А якщо клієнти питатимуть «‎чи безпечний телефон» – техпідтримка має відповідати, що продукти Apple «проходять суворе тестування, щоб переконатися, що вони безпечні‎».

Apple спростовує ці заяви та каже, що співпрацюватиме з Францією, аби довести, що iPhone 12 відповідає вимогам. Компанія надала офіційним особам з уряду результати тестів у власних та сторонніх лабораторіях, аби продемонструвати, що продукт відповідає допустимому діапазону.

На момент виникнення проблеми Apple вже припинила випуск iPhone 12. Модель дебютувала у 2020 році, однак подібними смартфонами все ще володіють мільйони людей. За даними Counterpoint Research, протягом перших семи місяців продажу Apple продала понад 100 мільйонів таких пристроїв.

За кілька днів після заяви Франції інші країни Європейського Союзу, включаючи Бельгію та Німеччину, почали оцінювати рівень радіації iPhone 12.

Як відомо, смартфони, так само як і ноутбук чи мікрохвильовка, виробляють електромагнітне випромінювання під час роботи. І попри те, що на сьогодні не має жодних доказів того, що використання телефонів може спровокувати онкологічні захворювання, країни чітко визначають допустимий показник SAR (Specific absorption rate) – питомий коефіцієнт поглинання електромагнітного випромінювання.

Якщо рівень SAR конкретного пристрою вищий за норму, він не проходить сертифікацію регулятором. Водночас реальний рівень випромінювання смартфонів в деяких випадках під час наступних тестів неодноразово виявлявся вищим. Зокрема у 2019 році журналісти Chicago Tribune в рамках експерименту виміряли рівень електромагнітного випромінювання в Apple iPhone 8, iPhone 7, Galaxy S8, Galaxy S9 та Galaxy J3 та ще кількох моделей.

Повний звіт містить 100 сторінок і найцікавіші результати показав iPhone 7 та Samsung Galaxy S8 – смартфон Apple мав у 4,5 раза вищий рівень радіовипромінювання від максимально допустимого значення, тоді як коефіцієнт радіовипромінювання моделі Samsung перевищував норму у 5 разів. Дослідження проводилось з «‎кишенькової» відстані – 2 мм, тоді як Apple, наприклад, проводить тести з відстані 5 мм (хоча і на цій відстані результати були вищими за надані компанією показники).

Слід також згадати, що у 2021 році Міністерство охорони здоров’я України схвалило підвищення норми електромагнітного випромінювання у 10 разів, з 10 мкВт/см² до 100 мкВт/см² (що, зокрема мало надати змогу покращити якість мобільного зв’язку і швидкісного інтернету).