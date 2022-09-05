Apple Watch Pro, ймовірно, отримають одну-дві додаткові фізичні кнопки зліва від екрану

7 вересня Apple проведе свою традиційну осінню презентацію — окрім лінійки смартфонів iPhone 14 на ній очікується ще кілька важливих Pro-новинок. І це не тільки TWS-навушники AirPods Pro 2, про які ми згадували у вранішній новині, а ще й повністю нові Apple Watch Pro з посиленим захистом для занять екстремальними видами спорту. Судячи з усього, вони отримають щонайменше одну, а можливо навіть дві додаткові фізичні кнопки. На це, принаймні, вказують відповідні зображення 3D-моделей, які опублікував сьогодні сайт 91mobiles.

На цих кресленнях можна побачити плоский дисплей і одну нову кнопку зліва під оновленою вентиляційною решіткою динаміка, та новий виступ справа, де розміщено мікрофон, кнопку та колесико Digital Crown, і останнє ніби має кращий захист від випадкових натискань, якщо оцінювати суто візуально.

Якщо це дійсно так, а поки немає підстав сумніватися в правдивості цих відомостей, то, схоже, Apple дійсно розуміє потреби спортсменів, які займаються різними видами спорту і на яких насамперед, судячи з попередніх повідомлень, орієнтована ця модель. Сенсорний екран — це звісно, добре, проте під час занять екстремальними видами спорту фізичні кнопки для багатьох можуть виявитися кращими та зручнішими.

Саме цей дизайн майбутніх Apple Watch Pro демонструють численні зображення, опубліковані кількома надійними інсайдерами, серед яких Sonny Dickson та DuanRui. Вони демонструють декоративні аксесуари для Apple Watch Pro, які, за даними Марка Гурмана з Bloomberg, вирізнятимуться на тлі базових моделей більшим екраном із режимом низького енергоспоживання, більш ємною батареєю та «міцним титановим корпусом». 91Mobile з посиланням на галузеві джерела повідомляє, що Apple Watch Pro отримають корпус діаметром 49 мм, що не є найбільшим мультиспортивним годинником, але близько до рекорду. Зараз Apple пропонує годинники розміром від 38 до 45 мм.

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Сповідатимемося, що Apple Watch Pro також отримають кращий захист від води, оскільки поточний рейтинг Apple Watch WR50 підходить лише для плавання на мілководді, а не для таких видів спорту, як кайтсерфінг, водні лижі чи підводне плавання.