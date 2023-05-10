Davinci, посунься: Apple випустила Final Cut Pro та Logic Pro для iPad з новими тарифами передплати — $5 на місяць або $49 на рік

Компанія Apple створила версії програм Final Cut Pro та Logic Pro для iPad. Вони призначені для редагування відео та музики, відповідно.

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Нові мобільні застосунки вдосконалені спеціально для iPad. Наприклад, Final Cut Pro отримала нове коліщатко, яке має зробити процес редагування «легшим, ніж будь-коли», дозволяючи переміщатися за магнітною часовою шкалою, переміщати кліпи та виконувати редагування, використовуючи лише палець та жести мультитач.

Нова функція Live Drawing дозволяє використовувати Apple Pencil для малювання та створення записів прямо поверх відеоконтенту. Власники iPad Pro з чипом M2 можуть використовувати функцію наведення Apple Pencil для швидкого перегортання та попереднього перегляду знятого матеріалу, не торкаючись екрана.

Logic Pro для iPad пропонує деякі сенсорні функції, які дозволяють використовувати жести мультитач для гри на програмних інструментах і взаємодії з елементами управління. Програма має новий звуковий браузер, який використовує «динамічну фільтрацію», щоб допомогти виявити різні типи звуків.

Крім того, Apple представляє модуль для перетворення часу і висоти тону для Logic Pro під назвою Beat Breaker. Він дозволяє «змінити форму та перемішати звуки» за допомогою жестів. Застосунок також підтримує Apple Pencil, що дає можливість «малювати деталізовану автоматизацію треків».

Нові Logic Pro та Final Cut Pro для iPad можна зв’язати з Magic Keyboard або Smart Keyboard Folio, щоб використовувати команди клавіатури. Передбачена можливість переміщувати будь-які проєкти в Logic Pro між програмою на Mac та iPad, а також експортувати пісні до Final Cut Pro для iPad. Logic Pro на iPad також дозволяє відкривати проєкти, створені у GarageBand на iOS.

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Для Final Cut Pro та Logic Pro для iPad доступна місячна пробна версія. Для подальшого використання застосунків потрібно буде сплатити підписку – $4,99 на місяць або $49 на рік за кожну з них. Застосунки будуть доступні на iPad, починаючи з 23 травня. Для порівняння, придбання Logic Pro на Mac коштує $199,99, а придбання Final Cut Pro коштує $299,99.

Конкуруюча програма для редагування відео Davinci Resolve для iPad поширюється безплатно для базової версії, а покупка преміумверсії коштує $94,99 (разово).

Джерело: The Verge