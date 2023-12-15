Apple знімає науково-фантастичний серіал «Murderbot‎» з Александром Скашґордом — адаптацію «‎Щоденників вбивцебота» Марти Веллс

Дати прем’єри ще немає, однак відомо, що науково-фантастичний серіал складатиметься із 10 епізодів.
Головну роль у «Murderbot» зіграє Александр Скашґорд — шведський актор та лауреат премії «Еммі», відомий за серіалами «Велика маленька брехня» та «Спадкоємці».
Кріс і Пол Вайтц («Американський пиріг», «Мій хлопчик») — шоураннери, а Девід С. Гойєр, який керує екранізацією «Фундації» Айзека Азімова, стане одним із виконавчих продюсерів.
Серіал адаптує серію романів Марти Веллс «Щоденники вбивцебота» та розповідатиме про андроїда, якого жахають людські емоції, але «приваблюють вразливі клієнти». Бот отримує небезпечне завдання і має приховати свої бажання, які полягають у тому щоб «залишитись на самоті, дивитись футуристичні мильні опери та з’ясовувати своє місце у Всесвіті».
Тим часом інший науково-фантастичний трилер Constellation / «Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого. Останнім часом стримінг пропонує гідну наукову фантастику для глядача — згадайте «Вторгнення» та «Таємницю бункера» — і, схоже, продовжує свою стратегію. Раніше сервіс також подовжив свою поточну епопею «Фундацію» на третій сезон.