Apple знімає науково-фантастичний серіал «Murderbot‎» з Александром Скашґордом — адаптацію «‎Щоденників вбивцебота» Марти Веллс

Дати прем’єри ще немає, однак відомо, що науково-фантастичний серіал складатиметься із 10 епізодів.

Головну роль у «Murderbot‎» зіграє Александр Скашґорд — шведський актор та лауреат премії «Еммі», відомий за серіалами «Велика маленька брехня» та «‎Спадкоємці».

Кріс і Пол Вайтц («‎Американський пиріг», «‎Мій хлопчик») — шоураннери, а Девід С. Гойєр, який керує екранізацією «Фундації‎» Айзека Азімова, стане одним із виконавчих продюсерів.

Серіал адаптує серію романів Марти Веллс «‎Щоденники вбивцебота» та розповідатиме про андроїда, якого жахають людські емоції, але «приваблюють вразливі клієнти». Бот отримує небезпечне завдання і має приховати свої бажання, які полягають у тому щоб «залишитись на самоті, дивитись футуристичні мильні опери та з’ясовувати своє місце у Всесвіті‎».

Тим часом інший науково-фантастичний трилер Constellation / «‎Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого. Останнім часом стримінг пропонує гідну наукову фантастику для глядача — згадайте «Вторгнення‎» та «Таємницю бункера» — і, схоже, продовжує свою стратегію. Раніше сервіс також подовжив свою поточну епопею «Фундацію‎» на третій сезон.