На Netflix вийшов другий сезон "Ван Піс": одразу із 8 епізодами

Кадр із серіалу "Ван Піс"

Відсьогодні на Netflix транслюється другий сезон серіалу “Ван Піс” — живої адаптації однойменної японської манґи 1997 року Еїчіро Оди. На цей раз різнобарвна команда Манкі Д. Луффі вирушає до легендарної, але небезпечної морської території, відомої як Гранд-Лайн.


Для перегляду доступні одразу 8 епізодів в українському дубляжі, з тривалістю 50-60 хв. Загальних оцінок для сезону ще немає, але попередник отримав 86% від критиків та 95% від глядачів на Rotten Tomatoes. На момент дебюту у 2023 році шоу два тижні поспіль лідирувало в рейтингах Netflix і зібрало 37,8 мільйона переглядів.

Не дивно, що творці досить швидко анонсували продовження, хоча подальші плани ще більш грандіозні: 12 сезонів, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу. Манґа Оди містить понад 1080 розділів, де для першого сезону з 8 епізодів адаптували близько 100. Третій сезон офіційно в розробці.

Про що серіал “Ван Піс”?

Заснований на творінні Оди, серіал “Ван Піс” розповідає про пригоди Манкі Д. Луффі, який потроху збирає команду і вирушає на пошук єдиного скарбу, який допоможе йому стати наступним Королем піратів. В другому сезоні група вирушає на Гранд-Лайн, де відвідає дивні острови, завербує нових союзників та побореться з новими ворогами. Відомо, що продовження адаптує арки Острова драм, тож очікуємо побачити такі місця як Лоґтаун, Реверс-Маунтін, Віскі-Пік та ін.


Роль Манкі Д. Луффі, який після поїдання диявольського плоду отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму, взяв на себе Іньякі Ґодой, серед решти акторського складу — Маккенью (мисливець за головами Зорро), Емілі Рад (екс-крадійка, а нині штурманка Намі), Джейкоб Ромеро (оповідач Уосопп) та Таз Скайлар (кухар Санджі). Морган Дейвіс знову зіграє рожевоволосого морського піхотинця Кобі, а Вінсент Ріган — легендарного віце-адмірала Гарпа. Серед нових облич з’являються Кеті Сагал у ролі доктора Курехи, Мікаела Гувер (озвучка Тоні Тоні Чоппера), Чарітра Чандран (Міс Венздей), Девід Дастмалчян (Містер 3) та ін.

Цікаво, що Netflix з другим сезоном “Ван Піс” продовжив свою традицію “часткової” трансляції в кінотеатрах, в окремих відсьогодні показують перші два епізоди. Насправді для серіалів такий хід є новинкою, вперше стримінг його випробував з фіналом “Дивних див”, який заробив $25 млн за один день.

Автор One Piece заховав найбільший секрет манґи на дні океану: фани знайшли точне місце

