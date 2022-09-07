Армія США отримала від Microsoft комплекси IVAS на базі окулярів HoloLens — з нічним баченням, тепловізором, датчиками дронів та доповненою реальністю

Американські військові отримали першу партію пристроїв доповненої реальності, заснованих на дизайні HoloLens. До війська надійшло 5000 одиниць окулярів з 121 тис., котрі компанія Microsoft постачатиме в рамках угоди на $21,9 млрд протягом 10 років.

У 2018 році Microsoft уклала контракт на $480 млн, угоду була розширено у березні 2021 року. У рамках угоди Microsoft зобов’язалася надати промислову версію приладів, комплектуючі та технічну підтримку.

Наразі збройні сили США прийняли частину першої партії військового варіанту HoloLens. Постачання було припинене до проведення більш ретельного тестування, за результатами якого план розгортання пристроїв може бути скоригований з урахуванням часу для усунення можливих недоліків.

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Інтегрована система візуального збільшення (IVAS) поєднує прилад нічного бачення, тепловізор та датчики SBS (система керування повітряними міні-дронами). Інформація передається у високій роздільній здатності на дисплей перед очима військовослужбовця. Також пристрій використовує доповнену реальність та машинне навчання на базі хмарних сервісів Microsoft Azure для створення реалістичного навчального середовища.

Партнерство Microsoft із військовими не завжди було легким. Понад 100 співробітників компанії написали відкритий лист генеральному директору Сатьї Наделлі, в якому висловлювали невдоволення роботою на військових. У квітні наглядове агентство Міністерства оборони висловило побоювання, що величезна сума, яку армія заплатить за окуляри, може виявитися марною – багато військових критично ставилися до IVAS.

В Адміністрації Президента США зазначили, що аналогічна протидія чинилася й впровадженню приладів нічного бачення. Їх було презентовано у 1970-х роках, зараз вони широко використовуються військовими у всьому світі.

Остаточний звіт про випробування IVAS має вийти наступного місяця. Він допоможе Конгресу вирішити, чи схвалити виділення наступних $424,2 млн у рамках угоди. У Палаті представників та Сенаті вже запропонували значне скорочення фінансування програми.

Джерело: TechSpot