AMD оновила специфікації FreeSync, FHD-монітори підтримуватимуть 144 Гц

Вперше представлена у 2015 році, технологія FreeSync від AMD зазнала кількох змін. Компанія запропонувала свою технологію як альтернативу NVIDIA G-Sync та VESA VRR (Variable Refresh Rate) для безрівневої роботи, синхронізуючи частоту оновлення монітора з можливостями графічного процесора.

Замість того, щоб випустити нову специфікацію FreeSync, AMD оновлює наявні рівні, щоб забезпечити вищу частоту оновлення. Варто зазначити, що у FreeSync вже була друга версія, але AMD змінила схему іменування, передає Videocardz.

Коли технологія була вперше анонсована, монітори з частотою оновлення 120 Гц були рідкістю. Сьогодні частота оновлення 144 Гц або вище не є чимось надзвичайним для ігрової панелі. Проте, специфікації FreeSync потрібно було оновити відповідним чином.

AMD не змінює специфікації FreeSync для панелей ноутбуків, нові зміни торкнуться лише моніторів і телевізорів. Оновлення фактично вийшло у вересні 2023 року, але AMD повідомляє про нього лише зараз. Схоже, AMD підвищила мінімальні характеристики FreeSync для моніторів з роздільною здатністю 1080p (у списку під номером 3440) до 144 Гц. Раніше базовий рівень не мав такої вимоги.

Для FreeSync Premium монітори з роздільною здатністю до 3440 тепер повинні забезпечувати принаймні 200 Гц, а монітори з вищою роздільною здатністю (тобто переважно 4K-панелі) повинні будуть підтримувати максимальну частоту оновлення 120 Гц. В обох випадках це більше, ніж мінімальна частота оновлення 120 Гц, яка раніше була обов’язковою для роздільної здатності FHD+.

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