ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз’ємів додаткового живлення (але є нюанс)

Компанія ASUS підготувала до випуску модифіковану версію відеокарти GeForce RTX 4070. Особливістю моделі RTX 4070 Megalodon є відмова від роз’єму живлення 12VHPWR. Натомість пристрій оснащений пропрієтарним інтерфейсом, який служить для енергопостачання GPU.

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ASUS RTX 4070 Megalodon – це перша відома високопродуктивна відеокарта покоління Ada, для якої не потрібні кабелі живлення або адаптери. Ця модель має прихований слот PCI, призначений для передачі живлення GPU без необхідності використання зовнішніх кабелів. Це може бути більш інноваційне та безпечне рішення, ніж новий роз’єм 12VHPWR потужністю 600 Вт, який став «гарячою» темою минулого року, коли траплялися випадки його плавлення.

Слід зазначити, що цей роз’єм — це концепт, який використовується лише цією однією відеокартою і лише однією материнською платою. Це не галузевий стандарт, і немає жодних підстав припускати, що інші компанії будуть використовувати такий самий підхід. Однак (одначе), такі концепти можуть спонукати виробників з часом впровадити цей тип системи подачі живлення як відкритий стандарт.

Перетворення цієї ідеї на галузевий стандарт вимагатиме чимало зусиль. NVIDIA тільки почала використовувати новий роз’єм живлення 12VHPWR на відеокартах серії RTX 40, і, швидше за все, вона не зацікавлена у реалізації нових ідей для систем живлення. Але якщо цей тип роз’єму будь-коли буде використовуватися як стандарт, він розв’яже деякі проблеми, включаючи прокладання кабелів і посилення фізичної підтримки відеокарт, які поступово стають все важчими.

Джерело: videocardz