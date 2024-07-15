Asus представила ExpertBook P5 — свій перший ноутбук на процесорах Intel Lunar Lake

Asus опублікувала детальний огляд свого майбутнього ноутбука ExpertBook P5 з найновішими процесорами Intel Lunar Lake. Однак компанія наполегливо уникає згадок про Intel Lunar Lake або будь-який конкретний чип. Натомість процесор описується як «Intel Core Ultra наступного покоління» з NPU потужністю 45+ TOPS.

Офіційно представлені на Computex минулого місяця, процесори Intel Lunar Lake мають NPU, який пропонує 48 TOPS та перевищує мінімальні вимоги Microsoft для Copilot+ PC. Насправді платформа Lunar Lake забезпечує до 120 загальних TOPS.

Мінімалістичний сучасний дизайн професійного ноутбука Asus ExpertBook P5 включає «міцний високоякісний алюміній військового класу» та «тонкий дисплей 2,5K 144 Гц з антибліковим покриттям». Попри рекламовану міцність та потужність ExpertBook P5 (P5405) важить лише 1,3 кг.

На сторінках продуктів Asus зазвичай міститься вкладка специфікацій (а також вкладки нагород і підтримки), але наразі там немає повного набору специфікацій нового ноутбуку. На сторінці є великий розділ про процесор Intel – хоча Lunar Lake не згадується.

Новий Asus ExpertBook P5 отримає до 32 ГБ оперативної пам’яті та до 3 ТБ твердотілого накопичувача (є подвійні слоти для SSD, 1 ТБ, імовірно, розпаяний на платі). Ряд функцій безпеки підкреслює професійні характеристики пристрою. Користувачі будуть захищені біометрією, інфрачервоною камерою Asus Adaptive Lock, дискретним TPM 2.0, вебкамерою та слотом безпеки Kensington Nano. Цей ноутбук отримає Windows 11 Pro та Wi-Fi 7.

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Asus заявляє, що ExpertBook P5 (P5405) вийде у другій половині 2024 року, попередні дані вказують на третій квартал. Одне можна сказати напевно, Intel буде прагнути залучити своїх партнерів до створення Lunar. Ноутбуку доведеться конкурувати з новими лептопами на процесорах Qualcomm Snapdragon X Elite та AMD Ryzen AI 300.

Джерела: Asus, Tom`s Hardware

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