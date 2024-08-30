Аукціон пам’ятних речей Apple: рідкісні фото, раритетні iPhone, iPad та Apple 1 продані майже на $1 млн

Нещодавно відбувся аукціон різноманітних пам’ятних речей Apple, організований RR Auction. Під час цієї події було куплено речей на загальну суму $983096, починаючи від фотографій і закінчуючи оригінальним комп’ютером Apple 1.
Отже, рідкісна фотографія Стіва Джобса, знята на Polaroid та підписана самим Джобсом, була продана за $12500. Також па продаж виставили Polaroid-фото Тіма Кука з його підписом та 3 Polaroid-фотографії основної плати першого комп’ютера Apple 1. Ці фото разом принесли $54090.
На аукціоні також продавалися раритетні пристрої Apple. Наприклад, оригінальний iPhone 2007 року в оригінальній упаковці продавався за більш ніж $25000. Водночас один із перших прототипів планшетів iPad коштував $24996.
Та найбільше в скарбничку аукціону (приблизно третину від загальної суми) приніс комп’ютер Apple 1, що належав Дані Реддінгтон – на той час співробітнику Apple. Перед продажем комп’ютер пройшов процес ремонту та відновлення в руках Корі Коена – експерта у цій галузі. Тепер пристрій із зеленим монохромним екраном повністю робочий, що, ймовірно, й дозволило продати його за $315914.
Загалом, це був захоплюючий аукціон, який справді можна вважати прогулянкою історією Apple, пов’язаною зі злетами та падіннями та побічним розвитком, які зробили компанію такою, якою вона є зараз.
Джерело: phonearena
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