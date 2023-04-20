Автор фанфіка за «Володарем кілець» подав до суду на «Персні влади» Amazon та нащадків Толкіна – хоче відсудити $250 млн

Деметріус Поліхрон з Лос-Анджелеса, автор книги з непримітною назвою “Братство короля”, хоче відсудити $250 млн – він стверджує, що Amazon та The Tolkien Estate вкрали його ідеї для “Перснів влади”. Так, автор твору за мотивами вважає, що володарі прав на вихідний матеріал винні йому гроші. У книзі, що за іронією долі вийшла на Amazon, є персонаж на ім’я Еланор (яка відрізняється від героїні серіалу).

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Позивач готував ґрунт для цього судового процесу протягом кількох років. Він зареєстрував книгу у Бюро реєстрації авторських прав США у 2017 році. Цей факт фіксує час, коли вона була завершена і цим забезпечує юридичну умову для подання позову. Потім автор відправив листа онуку Дж. Р. Р. Толкіна та директору The Tolkien Estate Саймону Толкіну, який описує книгу та запитує його рецензію на рукопис. Відповіді він не отримав.

У 2019 році Поліхрон найняв адвоката, щоб знову зв’язатися із The Tolkien Estate. За його скаргою адвокат Tolkien Estate вже наступного дня відкинув будь-які спроби співпраці. Позивач стверджує, що потім він особисто доставив копію рукопису Саймону Толкіну до його будинку та зазначає, що включив до рукопису символ копірайту.

Передача рукопису також не отримала відповіді, тому він написав листа з проханням повернути її та повідомив Саймона Толкіна, що він опублікує її та ще шість серій книг незалежно. Поліхрон опублікував «Братство короля» у вересні 2022 року, паралельно з релізом серіалу «Персні влади».

Позивач визнає у скарзі, що книга «натхненна LotR та JRR Tolkien», але стверджує, що це, проте, «повністю оригінальна книга та концепція», продажі якої «Кільця влади» зривають у різний спосіб.

При цьому книга містера Поліхрона не є натхненною творчістю Дж. Р. Р. Толкіна, а прямо заснована на ній. Дія прологу відбувається у Ширі і першим представленим персонажем є Еланор Гемджі Гарднер, дочка Семуайза та Розі. Автор навіть присвячує роман життю і творчості Дж. Р. Р. Толкіна та його сина Крістофера Толкіна зі словами: «Якби не ви, цього б не було».

Цікаво, що Еланор Гемджі – персонаж, створений Толкіном. Еланор у серіалі – зовсім інший персонаж, який, схоже, має ім’я, придумане Толкіном для більшої автентичності. У цьому світлі перспектива судового позову видається трохи передбачуваною – Джефф Безоса вона навряд чи засмутить. Проте про автора фанфіка та його книгу напише преса, що може викликати зацікавлення нею.

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Джерело: PC Gamer