Автор Kenshi: «Забагато ігор роблять гравця успішним, це неймовірно нудно»

Kenshi / Lo-Fi Games

Головний дизайнер культової хардкорної RPG Kenshi Кріс Хант каже, що гра має випробувати гравця. Багато сучасних ігор здаються йому занадто простими.

За його словами, гравців занадто часто ставлять у позицію всемогутнього героя — і це просто нецікаво. Він вважає, що гравцям потрібен виклик — щось, що змушує їх помилятися, вставати й пробувати знову.

«Занадто багато ігор дозволяють гравцеві досягти успіху. Ви говорите: “О, яка сила уяви”, і просто біжите, косите ворогів і досягаєте успіху. І все, ось і вся гра. І це неймовірно нудно для мене», — каже Кріс Хант.

Цей підхід повністю суперечить філософії Kenshi — відкритого RPG-світу на виживання. У цій грі ніхто не веде за ручку і не підкидає подарунків (лише охоронець може підкинути наркотики, вимагати коштів і посадити за ґрати). У грі можна випадково зайти в регіон, де мешкають агресивні мутовані істоти, канібали або скелети, що носять на собі шкіру людей. Увесь світ Kenshi жорсткий і ставиться до гравця зверхньо.

«Робота письменника — мучити свого головного героя. Це те, що вам скажуть багато письменників. Тож я просто адаптував це», — додає головний дизайнер.

Йому також не до душі шаблон з «обраним героєм», що з дитинства приречений на славу. Він каже, що стільки ігор пропонують стати «самим-самим» серед усіх, що це «просто дурість».

«Я ненавиджу бути “обраним”. Наскільки це схоже на щось особливе — бути обраним? Історії мають бути схожими на щось особливе, чи не так? Це можуть бути фантазії про владу тощо, але я знаю, що бути обраним — це просто дурість. Я також не хочу бути королем, дворянином чи супергероєм. Я хочу побачити історію про звичайну людину, яка бореться за життя», — вважає Хант.

Що ж до Kenshi 2, то Хант поки не розкриває багато подробиць. Відомо, що події сиквелу відбуватимуться в тому самому світі, але за 1000 років до першої частини. За його словами, мапа буде приблизно на 50% більшою за попередню (нагадаємо, Kenshi вже мала величезний світ — 870 км²).

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Сценаристка Наталі Хант, яка працює над продовженням (і, як виявилося, є сестрою Кріса), додала, що в грі буде «багато абсолютно нових фракцій». Вони будуть «абсолютно унікальними для світу Kenshi». Дата виходу Kenshi 2 поки невідома. До речі, до 19 травня оригінальна Kenshi продається у Steam зі знижкою 70% (₴113).

Джерело: PC Gamer