Автор Mass Effect Мак Волтерс залишив BioWare після 19 років роботи — він також працював над Jade Empire, Dragon Age Dreadwolf, Anthem

Мак Волтерс, один із творців франшизи Mass Effect, залишив студію BioWare після більш ніж 19 років роботи в компанії. Він починав як сценарист Jade Empire, а потім взяв на себе важливішу роль в оригінальній грі Mass Effect, після чого став провідним сценаристом другої та третьої частин трилогії.

«З новим роком приходять нові пригоди», – написав Волтерс в LinkedIn. «Як дехто з вас уже знає, наприкінці минулого року я вирішив залишити BioWare. Ці 19 років змінили моє життя, якщо не сказати більше, і це зробило вибір дуже важким».

У профілі Волтерса на LinkedIn тепер зазначено, що він зробив перерву у кар’єрі.

Хоча Волтерс найбільш відомий своєю роботою над серією Mass Effect, нещодавно він працював директором з виробництва майбутньої гри Dragon Age Dreadwolf. Це має бути наступна велика гра BioWare та довгоочікуване продовження Inquisition 2014 року. Під час свого перебування у BioWare Волтерс також працював сценаристом над нещасним проєктом Anthem.

Волтерс був креативним директором гри Mass Effect Andromeda, а нещодавно він обіймав посаду директора проєкту для видання Mass Effect Legendary Edition, яке є ремастером оригінальної трилогії франшизи. Також Волтерс написав безліч графічних романів, пов’язаних з Mass Effect, що розширюють оповідання ігор.

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За останні кілька років компанію залишило кілька ветеранів BioWare, зокрема виконавчий продюсер Марк Дарр, генеральний директор та директор проєкту Mass Effect Кейсі Хадсон, креативний директор Dragon Age 4 Метт Голдман. Зараз BioWare зайнялася створенням наступної частини Mass Effect, поки що проєкт знаходиться на ранній стадії розробки.

Джерело: eurogamer