Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт

Процесор Intel Core Ultra 7 265K / YouTube Gamers Nexus

Puget Systems, відомий виробник кастомних комп’ютерів, опублікувала звіт Most Reliable Hardware of 2025 (Найнадійніше обладнання 2025 року). У ньому компанія оцінила надійність комплектуючих на основі реальної статистики відмов у власних системах. Дані охоплюють процесори, відеокарти, материнські плати та оперативну пам’ять, які компанія використовувала у споживчих ПК протягом року.





Найнадійнішим процесором 2025 року Puget Systems визнала Intel Core Ultra 7 265K. Його рівень відмов склав лише 0,77%, що стало найкращим результатом серед усіх окремих моделей CPU. Для Intel це особливо показовий результат, зважаючи на проблеми зі стабільністю, які компанія мала з попередніми поколіннями. Втім, архітектура Arrow Lake разом із оновленнями мікрокоду для 13-го та 14-го поколінь, за оцінкою Puget, суттєво покращила ситуацію.

Puget також відзначає процесори AMD Ryzen X3D, які продемонстрували кращу надійність, ніж звичайні чипи серії Ryzen 9000. Для X3D-рішень зафіксували 1,51% відмов, що все одно залишається низьким показником. При цьому компанія зауважує, що у 2025 році проблеми з виходом з ладу частіше фіксувалися не через самі процесори AMD, а через окремі моделі материнських плат. Наприклад, на пристроях ASRock процесори Ryzen 9000 занадто часто виходять з ладу.

У сегменті відеокарт беззаперечним лідером стали Nvidia GeForce RTX Founders Edition. Їхній рівень відмов склав лише 0,25%, що зробило їх найнадійнішими відеокартами, які Puget Systems продавала протягом року. Далі в рейтингу розмістилися рішення Asus з показником 0,40% і PNY з 0,45%. Відеокарти AMD у звіті не згадуються — компанія пояснює це тим, що не використовує їх у власних конфігураціях, а не проблемами з надійністю.





Серед материнських плат найкраще себе показали Gigabyte B890M Aorus Elite WiFi6E ICE та Asus TUF B850M-Plus WiFi. Перша модель не мала жодного зафіксованого збою, хоча обсяг продажів склав близько 100 одиниць. У Asus за весь 2025 рік виявили лише один несправний екземпляр.

В сегменті оперативної пам’яті лідером стала Kingston з рівнем відмов 0,19%, випередивши Micron, у якої цей показник склав 0,27%. Puget наголошує, що відсутність окремих брендів у звіті не означає їх ненадійність — компанія просто не використовує всі комплектуючі, доступні на ринку.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: pcgamer