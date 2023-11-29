Компанія Ayaneo, відома портативними ігровими консолями випустила мініПК AM01, натхненний оригінальним Apple Macintosh 1984 року випуску, того самого, зі знаменитої реклами від Рідлі Скотта.

Цінники AM01 поки починаються від $149 за конфігурацію з AMD Ryzen 3 3200U, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті для зберігання даних. «Поки», бо це ціна для тих, хто зробить передзамовлення, пізніше ця версія коштуватиме $199. Конфігурації з процесором Ryzen 7 5700U за такою ж схемою починаються від $219 ($259) за «голу» версію без ОЗП та накопичувача й можуть досягати $379 ($459) за модель з 32 ГБ оперативної пам’яті й SSD-накопичувачем на 1 ТБ, передає Engadget. Ayaneo зазначає, що в AM01 можна встановити до 64 ГБ двоканальної оперативної пам’яті DDR4 і M.2-накопичувач на 2 ТБ. Також є інтерфейс SATA 3.0, який підтримує 2,5-дюймові SDD або HDD.

Варіанти Ryzen 7 5700U мають Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, порівняно з Wi-Fi 5 і Bluetooth 4.2 на пристроях з Ryzen 3. Ayaneo забезпечує охолодження AM01 за допомогою великого вентилятора та чотирьох мідних теплових трубок.

На передній панелі є один порт USB-C 3.2 Gen1, три порти USB-A 3.2 Gen2 і один USB-A 2.0. Є 3,5-мм роз’єм для навушників. Також є гігабітний Ethernet, порти DisplayPort 1.4 і HDMI 2.0. Ayaneo заявляє, що AM01 може виводити відео з роздільною здатністю 4k зі швидкістю 60 кадрів в секунду на два дисплеї. Усе це в компактному корпусі завширшки та заввишки 132 мм і завтовшки трохи 64,5 мм. На додачу до портативності AM01 важить 486 г.

AM01 поставляється з попередньо встановленою Windows 11 Home Edition, якщо обирати конфігурацію з оперативною пам’яттю і SSD. Ayaneo стверджує, що Ryzen 7 може впоратися з основними онлайн-іграми та «м’якими» AAA-іграми.

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Замовлення можна зробити на краудфандинговій платформі Indiegogo. Компанія заявляє, що AM01 почне постачання цього мініПК у грудні.