Baldur’s Gate 3 — перша гра для Xbox на 4 дисках: реліз можуть посунути на квітень

Версія Baldur’s Gate 3 для Xbox постачатиметься на чотирьох дисках, пояснив розробник Larian Studios. Це перша гра для Xbox Series X, випущена на такій великій кількості дисків.

The Xbox retail version of Baldur’s Gate 3 will indeed have 4 discs, since we’re 500mb over the limit for 3. Only option would have been to cut some content out but that didn’t make sense, so confirming 4. Updating here: https://t.co/xUoKLALyqr https://t.co/A2QQ3lI7y9 — Very AFK (@Cromwelp) March 4, 2024

«Роздрібна версія Baldur’s Gate 3 для Xbox дійсно матиме 4 диски, оскільки ми перевищили ліміт для 3 дисків на 500 МБ. Єдиним варіантом було б вирізати частину контенту, але це не має сенсу, тому підтверджуємо 4», — підтвердив у твіттері директор з видавництва Larian Майкл Доус.

Через це дата виходу Baldur’s Gate 3 для Xbox 25 березня, ймовірно, буде перенесена на перший тиждень квітня, попередив Доус. Larian відправить кожну версію в порядку готовності, перш за все з ПК. «Відсутність дисків полегшує життя», — додав він.

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Як уже було оголошено, версія для PS5 постачається на двох дисках, а версія для ПК — лише на одному (вона містить спеціальний інсталятор і поставляється з ключем Steam).

Нагадаємо, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, що включає базову гру та розширення Phantom Liberty, стала першою грою для Xbox Series X, випущеною на трьох дисках, коли вона надійшла в продаж у грудні минулого року.

Джерело: IGN

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