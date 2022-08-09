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Bandai Namco має намір зняти фільм за грою Pac-Man, ідею запропонував продюсер Sonic the Hedgehog

Bandai Namco має намір зняти фільм за грою Pac-Man, ідею запропонував продюсер Sonic the Hedgehog

Розробник та видавець відеоігор Bandai Namco зайнявся створенням фільму за мотивами колись популярної аркадної гри Pac-Man. Для роботи над проєктом вона залучила компанію Wayfarer Studios, найвідомішу своєю роботою над фільмом Five Feet Apart / «За крок один від одного» 2019 року. Ідею фільму представив Чак Вільямс із Lightbeam Entertainment, який раніше був продюсером ігрової екранізації Sonic the Hedgehog / «Їжак Сонік».

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Гра Pac-Man була представлена ​​у 1980 році. Її дія відбувається в лабіринтах, де герой повинен з’їдати пігулки та ухилятися від привидів. У міру проходження лабіринти стають все складнішими. Популярна гра породила пов’язані товари, кілька сіквелів, таких, як Ms. PAC-MAN, а також два телесеріали, але фільмів по ній ще не було.

Поки що фільм за мотивами гри Pac-Man не має дати виходу і трейлера. Також не оголошено акторський склад. Повідомляється, що Bandai Namco все ще може ухвалити рішення не просувати проєкт. Однак, участь Вільямса говорить про прагнення компанії випустити фільм. Попередні ігрові фільми Sonic the Hedgehog та Sonic 2 виявилися досить успішними та побили рекорди касових зборів для фільмів за відеоіграми.

Фильм Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник» собрал $57 млн в первый уикэнд проката, побив рекорд картин по видеоиграм

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Джерело: Engadget


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