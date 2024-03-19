Банки в monobank зібрали майже ₴50 млрд донатів — відтепер доступні періодичні платежі, номери IBAN та збереження «чужих» зборів

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що через сервіс накопичень «Банка» українці (і не тільки) задонатили майже ₴50 млрд, та анонсував кілька оновлень.

Збереження «чужих» зборів

Відтепер після натискання на посилання сторонньої Банки ви зможете зберегти її собі в історію, аби з легкістю моніторити прогрес збору та за потреби не шукати повторно у соцмережах.

Періодичні донати

Тепер також можна налаштовувати періодичні відрахування на обрані Банки.

IBAN для Банок

Це дозволить залучити до зборів бізнеси (юросіб). Якщо ви зареєстровані у реєстрі волонтерів, то юрособа зможе навіть не платити податки за такий донат. Найімовірніше для цього знадобиться офіційне запрошення до збору — шаблон заяви можна знайти тут або звернутись до служби підтримки monobank.

Комбо-збори

Фонди отримають змогу відкривати багато зборів одночасно.

Зазначається, що оновлена версія запускається поступово і з’явиться не в усіх одразу, тож доведеться трохи зачекати. У наступних релізах застосунку з’явиться можливість прикріпити звіт до Банки після її розбиття (він буде доступний за тим самим посиланням).

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