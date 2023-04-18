Зображення, створене ШІ, виграло всесвітній фотоконкурс – художник відмовився від премії та розкрив свій задум

Берлінський фотохудожник створив зображенння за допомогою ШІ, та подав його на всесвітній фотоконкурс Sony World Photography Awards. Після оголошення інформації про перемогу Борис Ельдагсен оголосив про те, що фото не справжнє та відмовився від премії, що включала $5000, фотоапаратуру Sony, поїздку до Лондона на церемонію нагородження, допомогу в організації виставки та виданні книги. Метою своєї участі він назвав перевірку готовності конкурсів розрізняти фото та згенеровані зображення, а також спробу ініціювати дискусію.

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На відкритому всесвітньому конкурсі Ельдагсен представив зображення під назвою “THE ELECTRICIAN” у категорії “Креатив”. Композиція є портретом двох жінок, виконаним у стилі 1940-х років.

Зображення є частиною серії робіт художника “Псевдомнезія: фальшиві спогади” (PSEUDOMNESIA: Fake Memories). Псевдомнезія – медичний термін, що означає спогади про події, яких ніколи не було. Як можна здогадатися з назви, роботи серії виконані за допомогою ШІ.

«ШІ-зображення та фотографія не повинні конкурувати один з одним у такій нагороді. Це різні сутності. ШІ – це не фотографія. Тому я не прийму нагороду. Беручи участь у відкритих фотоконкурсах, я хочу прискорити процес організаторів премії, щоб вони усвідомили цю різницю та створили окремі конкурси для зображень, що згенеровані ШІ». «Я подав заявку як нахабна мавпа, щоб дізнатися, чи готові конкурси до участі зображень ШІ. Вони не готові. Нам, фотосвіту, потрібна відкрита дискусія. Дискусія про те, що ми хочемо вважати фотографією, а що ні. Чи достатньо широке поняття фотографії, щоб до нього увійшли зображення ШІ, або це буде помилкою?»

Художник розкрив обставини та висловив свою відмову дещо екстравагантно: він без запрошення піднявся на сцену та виголосив свою промову. Спочатку Ельдагсен розраховував, що отримає шанс висловитись, коли йому нададуть слово як переможцю. Але організатори дозволили виступити лише переможцю загального конкурсу.

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Перемога Ельдагсена викликала суперечки: фотографи висловлювали жаль з приводу того, що зображення, створене без будь-якої камери або вибору освітлення, змогло отримати найвищий приз у сфері фотографії, вигравши в реальних фото. Але сам художник не ставиться до творчості ШІ як до чогось однозначно поганого:

«Подібно до того, як фотографія замінила живопис у відтворенні реальності, штучний інтелект замінює фотографію. Не бійтеся майбутнього. Просто стане очевиднішим, що наш розум завжди створював світ, який змушує його страждати».

Борис Ельдагсен займається фотографією 30 років. Нещодавно він сфокусувався на вивченні можливостей генеративних ШІ. Його пізнання у фото допомогли йому у створенні зображень, що максимально нагадують фотографії у стилі ретро.

«Для мене робота з генераторами зображень ШІ – це спільна творчість, в якій я режисер. Йдеться не про створення натискання кнопки. Йдеться про складний процес уточнення текстових підказок, розробку робочого процесу, змішування різних платформ і методів. Чим більше ви берете участь у створенні процесу та розробці параметрів, тим вищий ваш творчий внесок».

Після інциденту організатори фотоконкурсу World Photography Awards просто видалили будь-які згадки Ельдагсена з матеріалів. Також у виставковому залі він виявив нову фотографію на тому місці, де раніше висіла його робота. Очевидно, це не той рівень дискусії та відкритості, на який розраховував митець.

Ще менше честі журі конкурсу робить той факт, що на зображенні досить легко роздивитися характерні для ШІ ознаки.

Источник: PetaPixel