Steam додав можливість перенесення ігор між Steam Deck та різними ПК через локальну мережу — функція зменшить трафік та навантаження на сервери

Steam Deck отримав підтримку передачі інсталяцій ігор локальною мережею, що дозволяє копіювати файли з ПК на Steam Deck без повторного завантаження з інтернету. Нова можливість з’явилася у бета-оновленні Steam Deck, випущеному минулого тижня. Оновлення має суттєво скоротити трафік Steam з огляду на великий обсяг файлів сучасних ігор.

Щоб отримати доступ до нововведення, необхідно активувати бета-версію Steam на консолі та у клієнті на ПК. Далі, під час вибору гри для встановлення Steam автоматично перевірить, чи є вона вже на якомусь із пристроїв у локальній мережі. Якщо гру виявлено, починається процес передачі.

Інсталяція ігор за допомогою локальної мережі працює й між ПК. Якщо пристрій-джерело втрачає зв’язок із мережею в процесі передачі або на ньому більше немає доступного контенту, Steam продовжить завантаження з серверів в інтернеті.

Можна налаштувати умови, за яких ваша Steam Deck або ПК може завантажувати ігри. Steam за замовчуванням встановлює значення “Тільки мої власні пристрої”, але також доступні опції “Тільки мої друзі” та “Будь-який користувач”, якщо ви хочете отримати ігри з комп’ютера друга або члена сім’ї. На жаль, Steam поки не підтримує передачу ігор зі Steam Deck або ПК у режимі Big Picture.

Окрім розвантаження серверів, опція буде приємна тим користувачам, у яких з якихось причин обмежений інтернет-трафік, а також власникам вузького каналу зв’язку.

Джерело: The Verge, Steam