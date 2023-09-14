Bethesda додасть у Starfield DLSS, повзунок FOV та багато іншого – але згодом. Зараз – лише невелике оновлення

Вийшло перше оновлення Starfield – воно маленьке та не надто вражає змінами. Проте Bethesda підтвердила, що деякі дуже бажані функції та вдосконалення, включно з підтримкою DLSS, будуть додані у майбутніх патчах.

В повідомленні у Steam Bethesda підтвердила, що додасть підтримку DLSS до Starfield на ПК. Відсутність цього режиму у грі призвело до незадоволення гравців та створення модів, щоб це виправити. Starfield підтримує AMD FSR2, але багато гравців на ПК віддають перевагу DLSS від NVIDIA.

Bethesda також підтвердила, що в майбутньому буде додано більше функцій для підвищення комфорту геймплея. Ось повний список функцій, які компанія обіцяє додати в Starfield:

Елементи керування яскравістю та контрастністю

Меню калібрування HDR

Слайдер FOV

Підтримка NVIDIA DLSS (на ПК)

Підтримка ультрашироких моніторів 32:9 (на ПК)

Кнопку для вживання їжі безпосередньо з навколишнього оточення

«Цю гру ми будемо підтримувати протягом багатьох років, тому, будь ласка, продовжуйте надсилати всі відгуки. Навіть якщо ми не відразу розглянемо ваші запити, ми хотіли б зробити це в майбутньому – наприклад, карти міст. Напочатку нашим пріоритетом є усунення будь-яких помилок блокування та проблем зі стабільністю, а також додавання функцій для підвищення комфорту геймплея, які багато хто хоче».

Компанія каже, що тісно співпрацює з NVIDIA, AMD та Intel над драйверами для Starfield і обіцяє, що кожне оновлення включатиме покращення стабільності та продуктивності.

Bethesda також підтвердила, що офіційні інструменти для створення модифікацій Starfield з’являться на початку 2024 року.

Перше оновлення Starfield компанія називає невеликим виправленням, спрямованим на основні проблеми гравців. Ось список виправлень:

Продуктивність та стабільність

Xbox Series X|S – покращення стабільності, пов’язані зі встановленням гри

– покращення стабільності, пов’язані зі встановленням гри Різні покращення стабільності та продуктивності для усунення збоїв та підвищення частоти кадрів

Квести

All That Money Can Buy, Shadows in Neon – виправлено блокування квестів через дії гравця

– виправлено блокування квестів через дії гравця Into the Unknown – виправлено квест, що не з’являвся після завершення гри

Джерела: Steam, Kotaku