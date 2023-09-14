Новини Ігри 14.09.2023 о 08:30

Bethesda додасть у Starfield DLSS, повзунок FOV та багато іншого – але згодом. Зараз – лише невелике оновлення

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Bethesda додасть у Starfield DLSS, повзунок FOV та багато іншого – але згодом. Зараз – лише невелике оновлення

Вийшло перше оновлення Starfield – воно маленьке та не надто вражає змінами. Проте Bethesda підтвердила, що деякі дуже бажані функції та вдосконалення, включно з підтримкою DLSS, будуть додані у майбутніх патчах.

В повідомленні у Steam Bethesda підтвердила, що додасть підтримку DLSS до Starfield на ПК. Відсутність цього режиму у грі призвело до незадоволення гравців та створення модів, щоб це виправити. Starfield підтримує AMD FSR2, але багато гравців на ПК віддають перевагу DLSS від NVIDIA.

Bethesda також підтвердила, що в майбутньому буде додано більше функцій для підвищення комфорту геймплея. Ось повний список функцій, які компанія обіцяє додати в Starfield:

  • Елементи керування яскравістю та контрастністю
  • Меню калібрування HDR
  • Слайдер FOV
  • Підтримка NVIDIA DLSS (на ПК)
  • Підтримка ультрашироких моніторів 32:9 (на ПК)
  • Кнопку для вживання їжі безпосередньо з навколишнього оточення

«Цю гру ми будемо підтримувати протягом багатьох років, тому, будь ласка, продовжуйте надсилати всі відгуки. Навіть якщо ми не відразу розглянемо ваші запити, ми хотіли б зробити це в майбутньому – наприклад, карти міст. Напочатку нашим пріоритетом є усунення будь-яких помилок блокування та проблем зі стабільністю, а також додавання функцій для підвищення комфорту геймплея, які багато хто хоче».

Компанія каже, що тісно співпрацює з NVIDIA, AMD та Intel над драйверами для Starfield і обіцяє, що кожне оновлення включатиме покращення стабільності та продуктивності.

Bethesda також підтвердила, що офіційні інструменти для створення модифікацій Starfield з’являться на початку 2024 року.

Starfield

Перше оновлення Starfield компанія називає невеликим виправленням, спрямованим на основні проблеми гравців. Ось список виправлень:

Дописи
Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Bethesda додасть у Starfield DLSS, повзунок FOV та багато іншого – але згодом. Зараз – лише невелике оновлення
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Innkreis

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Продуктивність та стабільність

  • Xbox Series X|S – покращення стабільності, пов’язані зі встановленням гри
  • Різні покращення стабільності та продуктивності для усунення збоїв та підвищення частоти кадрів

Квести

  • All That Money Can Buy, Shadows in Neon – виправлено блокування квестів через дії гравця
  • Into the Unknown – виправлено квест, що не з’являвся після завершення гри

Партнерство з AMD: у Starfield власники відеокарт Radeon не бачать сонця на небі

Джерела: Steam, Kotaku

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