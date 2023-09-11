Партнерство з AMD: у Starfield власники відеокарт Radeon не бачать сонця на небі

Люди не надто уважно дивляться на небо, навіть у комп’ютерних іграх про космос. Користувач Reddit Yoraxx подивився на нього у Starfield – і був розчарований. Там, де мало бути сонце, точніше кажучи, найближча зірка до планети, було… нічого. При цьому освітлення працювало коректно, але його джерело не відображалося.

Гравець зміг позбавитися цього багу лише заміною відеокарти AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Занадто дивно, як для гри, у якій Bethesda та AMD є офіційними партнерами.

Відеокарта не відображала сонця ніде – на будь-якій планеті чи місяці. Опитування підтвердило, що цей баг траплявся й в інших власників Radeon. Щоправда, пізніше були знайдені кілька карт NVIDIA, що відтворювали дефект рендерингу, а також кілька карт AMD серій 6ххх та 7ххх, де його не спостерігалося. Також глюк не був помічений на консолях Xbox.

Однак поодинокі випадки коректної роботи сонця на Radeon не знімають масового характеру проблеми. Про неї вже написали кілька ігрових видань, гравці сподіваються, що галас приверне увагу Bethesda та AMD. А тим часом Yoraxx видалив гру до виправлення цієї проблеми, бо не хоче грати у таке. Цілком можливо, модери зроблять фікс раніше.

Джерело: Reddit