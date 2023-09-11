Новини Ігри 11.09.2023 о 21:37

Партнерство з AMD: у Starfield власники відеокарт Radeon не бачать сонця на небі

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Люди не надто уважно дивляться на небо, навіть у комп’ютерних іграх про космос. Користувач Reddit Yoraxx подивився на нього у Starfield – і був розчарований. Там, де мало бути сонце, точніше кажучи, найближча зірка до планети, було… нічого. При цьому освітлення працювало коректно, але його джерело не відображалося.

Srafield

Гравець зміг позбавитися цього багу лише заміною відеокарти AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Занадто дивно, як для гри, у якій Bethesda та AMD є офіційними партнерами.

Srafield

Відеокарта не відображала сонця ніде – на будь-якій планеті чи місяці. Опитування підтвердило, що цей баг траплявся й в інших власників Radeon. Щоправда, пізніше були знайдені кілька карт NVIDIA, що відтворювали дефект рендерингу, а також кілька карт AMD серій 6ххх та 7ххх, де його не спостерігалося. Також глюк не був помічений на консолях Xbox.

Srafield

Однак поодинокі випадки коректної роботи сонця на Radeon не знімають масового характеру проблеми. Про неї вже написали кілька ігрових видань, гравці сподіваються, що галас приверне увагу Bethesda та AMD. А тим часом Yoraxx видалив гру до виправлення цієї проблеми, бо не хоче грати у таке. Цілком можливо, модери зроблять фікс раніше.

Технічний огляд Starfield: провал, шедевр чи нічний кошмар для вашого ПК?

Дописи
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
Партнерство з AMD: у Starfield власники відеокарт Radeon не бачать сонця на небі
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

Головний Модератор Блогів

Джерело: Reddit

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Дописи
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Дописи
Трохи про: серія Mafia
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати