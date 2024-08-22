«Тодд, я втомився ходити»: у Starfield з’явилася машина завдяки скаргам Філа Спенсера

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На Gamescom 2024 Bethesda представила перше доповнення Starfield — Shattered Space. З ним гравці отримали авто для переміщення планетами, до появи якого у грі доклав зусиль особисто Філ Спенсер.

Багі Rev-8 доступне для всіх гравців і нагадує «Мако» з Mass Effect, авто також має кулемет. Starfield наповнена велетенськими планетами, якими надзвичайно нудно блукати пішки. Також здається дивним, що у міжзоряної цивілізації нема машин. Тож окрім реактивного ранця, мандрівники не мають ніякої допомоги. Раніше Тодд Говард казав:

«У певному сенсі у вас є транспортний засіб, тобто у вас, очевидно, є космічний корабель, ви можете подорожувати в космосі. Але на поверхні у вас є реактивний ранець, який ви можете оновити, і це надзвичайно весело, новий досвід для нас».

Це виправдання нікого не задовольнило. Навіть голова Xbox Філ Спенсер був серед тих, кого не переконали. На Gamescom Спенсер зауважив, що його присутність тут завадила йому випробувати Rev-8:

«Я просив в Тодда транспортні засоби. «Давай, Тодд, я хочу машини в цій грі. Я втомився ходити по цій планеті». Мені здалося, що трейлер цього вчора ввечері мав добрий вигляд, тому я не можу дочекатися, щоб покататися по планетах у Starfield».

Добре, коли розробники ігор прислухаються до гравців. Але найкраще це працює, коли гравцем є їхній начальник. Цікаво, скільки разів Філ Спенсер нагадував Тодду Говарду про машину?

Машина Rev-8 з’явилася у грі прямо зараз, а DLC Shattered Space з’явиться 30 вересня. Багі Rev-8 кілька разів з’являється у його трейлері, тож на ньому буде де поїздити.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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