Безоплатний тариф Netflix з рекламою (імовірно) неприємно здивує — відсутністю офлайн-перегляду та обмеженим каталогом

Згідно з кодом, що знайдений у застосунку компанії для iPhone, Netflix не дозволить користувачам нового тарифу з відтворенням реклами завантажувати фільми та інші шоу на свої пристрої для перегляду в автономному режимі – функція буде недоступною. Для традиційних варіантів підписки залишиться можливість завантажити відео для перегляду за умов повільного чи недоступного інтернету.

Гігант потокового мовлення, котрий багато років уникав реклами, планує випустити тарифний план із демонстрацією реклами до початку наступного року. Натяки на нову послугу знайшли у вихідному коді Netflix для iPhone. Код також передбачає, що користувачі не зможуть пропускати рекламу, а елементи керування відтворенням не будуть доступні під час рекламних пауз.

Netflix раніше заявляв, що сервіс на основі реклами буде доступний у кількох регіонах, а Microsoft займеться рекламними технологіями проєкт та стане його партнером із продажу. Також компанія не пропонуватиме весь свій контент у тарифі з рекламою.

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Жорсткі обмеження можливостей дешевої підписки з рекламою спонукатимуть користувачів переходити на дорожчі пакети. З іншого боку, доступний тариф допоможе залучити до передплати та зацікавити надалі її розширенні більшу кількість користувачів.

Суперницькі сервіси, такі як Hulu, HBO Max та Peacock вже пропонують передплату з переглядом реклами. Бюджетна версія HBO Max також вимикає можливість завантаження.

Останнім часом сервіси стрімінгового мовлення зіштовхнулися з відтоком користувачів та вживають заходів щодо збільшення охоплення аудиторії.

Джерело: Bloomberg