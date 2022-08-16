«Прийшов, подивився, відписався». Лояльність клієнтів до Netflix, Hulu, HBO Max та інших стрімінгів знижується на тлі посилення конкуренції

Стрімінговим сервісам поступово стає важче утримувати передплатників, оскільки на переповненому ринку споживачі відсівають послуги, які їм не потрібні протягом якогось часу.

Близько 19% передплатників преміальних сервісів – Netflix, Hulu, Apple TV+, HBO Max та Disney+ – скасували три або більше передплати за два останніх роки, згідно з новими даними компанії Antenna. Це більше, ніж 6% за дворічний період, що закінчився у червні 2020 року.

За даними Antenna, середній рівень щомісячної “відписки” клієнтів преміальних стрімінгів у США становив 5,46% у липні у порівнянні з 4,46% рік тому та 4,05% у липні 2020 року.

Багато домогосподарств підписалися на багато потокових сервісів кілька років тому, що з’явилися нові варіанти на ринку, ціни на підписку були нижчими, а пандемія підвищила попит на домашні розваги. Повільно, але вірно вони стають більш розбірливими та ощадливими.

Деякі споживачі скасовують підписку, коли закінчується термін дії популярних послуг або потрібне їм шоу, а потім переходять на іншу послугу, в якій ще є щось привабливе. Серед людей, котрі скасували кілька підписок, значну частину становлять поціновувачі «торгових виставок», – каже Джонатан Карсон, співзасновник та виконавчий директор Antenna. «Вони приходять, дивляться, скасовують підписку та йдуть».

Багато хто втрачає цікавість до конкретної платформи, коли їх улюблений контент більше не доступний на платформі або просто має бажання скоротити витрати на розваги. Тиск на гаманець через економічний спад може зробити людей ще більш економними.

Відтік клієнтів – ключова причина, через яку такі гравці потокового мовлення, такі як Netflix або Walt Disney, що керує Disney+ і контролює Hulu, мають труднощі з розширенням клієнтської бази. Netflix втратив майже мільйон клієнтів за останній квартал.

За даними Antenna, відсоток клієнтів Netflix, які підписалися у січні та лишилися передплатниками через шість місяців, впав до 55% у 2022 році у порівнянні з 62% за той же період 2021 року і 71% у 2020 році. Лояльність давніх клієнтів також знизилася: на людей, котрі мали підписку Netflix протягом двох-чотирьох років, припадало 18% відмов у другому кварталі проти 13% два роки тому.

Обговорюючи об’єднання контенту HBO Max і Discovery+ у єдиний потоковий сервіс, Керівники Warner Bros заявляли, що наявність широкого вибору контенту важлива для зниження кількості відмов клієнтів. “Об’єднання всього контенту було єдиним варіантом, здатним підтримувати життєздатність цього бізнесу”.

YouTube також спробував об’єднати потокові сервіси на єдиній платформі.

Джерело: The Wall Street Journal