Венсдей Аддамс знаходить свій «Хогвартс» у першому трейлері однойменного серіалу Тіма Бертона для Netflix

У двохвилинному трейлері до серіалу «Венсдей» виробництва Netflix з Дженною Ортегою у головній ролі Венсдей Аддамс прощається з колишнім шкільним життям вельми оригінальним чином та вирушає вчитися у Невермор – альма-матер її батьків.
Змальована її батьком Гомесом (Луїс Гусман) та матір’ю Мортішею (Кетрін Зета-Джонс) як «чарівне місце», школа дає дівчинці-підлітку надію на спілкування з людьми, що її зрозуміють та обіцяє можливість завести справжніх друзів.
«Я й не підозрювала, що потраплю у кошмар, повний таємниць, хаосу та вбивств», – промовляє Венсдей на тлі змонтованих кадрів (що включають кілька спойлерів). –”Думаю, мені тут сподобається”.
Шоураннер Майлз Міллар раніше заінтригував словами про те, що серіал не буде перезавантаженням або рімейком «Сімейки Аддамс», але стане річчю в собі та буде схожий на «восьмигодинний фільм Тіма Бертона».
«Це не спроба стати кінофільмом чи телешоу 60-х. Це було дуже важливо для нас та дуже важливо для Тіма».
У трейлері показали майже всю сімейку Аддамс, у тому числі безтілесну руку Річ, але помітною є відсутність у прев’ю дядька Фестера, котрий не з’являвся й на перших фото серіалу. Шоураннер Альфред Гоф каже, що він та Міллар не коментують дядька Фестера.
Бертон виступає режисером та виконавчим продюсером восьми серій шоу, прем’єра якого запланована цієї осені.
У серіалі також знімаються Гвендолін Крісті, Джеймі МакШейн, Персі Хайнс Уайт, Хантер Духан, Емма Майєрс, Джой Сандей, Наомі Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджі Фармер та Рікі Ліндхоум з Крістіною Річчі.
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Джерело: The Hollywood Reporter