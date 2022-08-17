Венсдей Аддамс знаходить свій «Хогвартс» у першому трейлері однойменного серіалу Тіма Бертона для Netflix

У двохвилинному трейлері до серіалу «Венсдей» виробництва Netflix з Дженною Ортегою у головній ролі Венсдей Аддамс прощається з колишнім шкільним життям вельми оригінальним чином та вирушає вчитися у Невермор – альма-матер її батьків.

Змальована її батьком Гомесом (Луїс Гусман) та матір’ю Мортішею (Кетрін Зета-Джонс) як «чарівне місце», школа дає дівчинці-підлітку надію на спілкування з людьми, що її зрозуміють та обіцяє можливість завести справжніх друзів.

«Я й не підозрювала, що потраплю у кошмар, повний таємниць, хаосу та вбивств», – промовляє Венсдей на тлі змонтованих кадрів (що включають кілька спойлерів). –”Думаю, мені тут сподобається”.

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Шоураннер Майлз Міллар раніше заінтригував словами про те, що серіал не буде перезавантаженням або рімейком «Сімейки Аддамс», але стане річчю в собі та буде схожий на «восьмигодинний фільм Тіма Бертона».

«Це не спроба стати кінофільмом чи телешоу 60-х. Це було дуже важливо для нас та дуже важливо для Тіма».

У трейлері показали майже всю сімейку Аддамс, у тому числі безтілесну руку Річ, але помітною є відсутність у прев’ю дядька Фестера, котрий не з’являвся й на перших фото серіалу. Шоураннер Альфред Гоф каже, що він та Міллар не коментують дядька Фестера.

Бертон виступає режисером та виконавчим продюсером восьми серій шоу, прем’єра якого запланована цієї осені.

У серіалі також знімаються Гвендолін Крісті, Джеймі МакШейн, Персі Хайнс Уайт, Хантер Духан, Емма Майєрс, Джой Сандей, Наомі Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджі Фармер та Рікі Ліндхоум з Крістіною Річчі.

Джерело: The Hollywood Reporter