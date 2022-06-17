The Hollywood Reporter: HBO почав роботу над продовженням «Гри престолів» — спінофом про Джона Сноу

Ще на початку 2021 року Джордж Р. Р. Мартін, який все ніяк не допише «Вітри зими» майбутня шоста частина епічної серії фентезі-романів «Пісня льоду й полум'я», уклав з HBO ексклюзивну п’ятирічну угоду на восьмизначну суму і вже у серпні на HBO Max стартує «Дім дракона» — серіал-приквел «Гри престолів» про Таргарієнів. Тим часом інформатори The Hollywood Reporter дізнались, що HBO планує випустити перше продовження — спіноф про Джона Сноу — і нібито Кіт Харінгтон прагне повернутися до своєї ролі.

Повідомляється, що HBO наразі проєкт знаходиться на ранній стадії розробки і остаточне рішення щодо його включення у план поки що не прийнято. Так, нічого ви не знаєте про плани HBO щодо «Гри престолів» — раніше повідомлялося, що крім «Дома дракона» у роботі WarnerMedia знаходяться ще щонайменше чотири проєкти за всесвітом «Гри престолів» — 10 000 Ships, 9 Voyages/Sea Snake, Flea Bottom та перший анімаційний серіал, націлений на молодшу аудиторію. Також HBO хочуть екранізувати «Повісті про Дунка та Еґа» Джорджа Р.Р. Мартіна, події у яких відбуваються за 100 років до подій «Гри престолів». Водночас після того, як HBO раптово відмовився від приквелу «Довга ніч» про походження Білих ходоків вже ні в чому не можна бути впевненим на 100%.

Представники HBO та агент Харінгтона відмовилися коментували чутки.

Роль Джона Сноу у телесеріалі HBO «Гра престолів» принесла Кіту Харінгтону світову популярність, дві номінації «Еммі» та пристойний гонорар ($1,1 млн за участь в одній серії). Після завершення «Гри престолів» Харінгтон з’явився у кінематографічному всесвіті Marvel, знявшись у кінокоміксі «Вічні» 2021 року.

«Гра престолів» закінчилася на восьмому сезоні ще у 2019 році, і, як відомо, далеко не усім сподобався фінал. Сюжет основного серіалу закінчився тим, що Джон Сноу дізнався своє справжнє ім’я та походження — після цього герой був вигнаний з Вестеросу і разом з Вільним народом вирушив на північ від Стіни, щоб залишити своє старе життя. Якщо врешті проєкт отримає «зелене світло», то це відкриє нові можливості для усіх персонажів, що вижили після подій фіналу основного шоу.