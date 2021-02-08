Лучшие трейлеры и реклама с Супербоула — 2021 — «Форсаж 9», «Сокол и Зимний солдат», а также Тимоти Шаламе и Вайнона Райдер в сиквеле «Эдварда Руки-ножницы»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В ночь с 7 на 8 февраля в Тампе (штат Флорида) на поле «Реймонд Джеймс Стэдиум» прошел юбилейный 55-й по счету Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги США и одно из главных спортивных событий года. А еще это, как известно, престижнейшая рекламная площадка — ежегодно голливудские киностудии и мировые бренды тратят огромные деньги (30-секундный слот может стоить до 5,6 миллиона долларов), чтобы показать в перерывах свои рекламные ролики и трейлеры предстоящих фильмов и сериалов. Да, из-за пандемии в этом году их не столько, как в прошлые годы, но в целом стоящих хватает.

Трейлеры с Супербоула — 2021

«Сокол и Зимний солдат»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Второй супергеройский сериал от Marvel Studios для онлайн-кинотеатра Disney+. Шоу о приключениях верных напарников Капитана Америки — Сокола (Энтони Маки) и Зимнего Солдата (Себастьян Стэн) — стартует 19 марта. Действие сериала развернется после событий Avengers: Endgame и отставки Стива Роджерса. В первом сезоне будет шесть эпизодов.

«Форсаж 9»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Боевик выйдет в прокат в конце мая 2021-го, если Universal снова не отложит премьеру девятого фильма франшизы, которая расскажет о противостоянии героя Вина Дизеля со своим братом в исполнении рестлера Джона Сина. Ранее студия приняла решение завершить историю Доминика Торетто на одиннадцатом фильме.

«Никто»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Идеологический преемник Джона Уика со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкерком должен выйти в украинский прокат с 1 апреля.

«Райя и последний дракон»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фэнтези-приключение в юго-восточной тематике выйдет в украинский прокат 4 марта одновременно с релизом в онлайн-кинотеатре Disney+

Old

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Следующа работа М. Найта Шьямалана, известного своими мистическими триллерами («Шестое чувство», «Знаки», «Таинственный лес», «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло»). Фильм вдохновен французским графическим романом Sandcastle («Песчаный замок») Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Картина расскажет о таинственном пляже, который быстро состаривает своих обитателей. Выходит в прокат в июле.

Реклама с Супербоула — 2021

Реклама режима управления без рук Cadillac Lyriq

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тимоти Шаламе в образе сына Эдварда руки-ножницы (главный герой из культового фильма Тима Бёртона) и Вайнона Райдер (вернулась к роли Ким Боггс) в рекламе Cadillac.

Майкл Б. Джордан примерял на себя образ голосового ассистента Amazon Alexa

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Уилл Феррелл в рекламе General Motors показал, что думает по поводу отставания США от Норвегии в переходе на электромобиле

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дэвид Финчер снял для Anheuser-Busch «теплое» видео о том, как пиво сближает людей.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У Logitech теперь достаточно денег, чтобы купить рекламу на Супербоуле

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Мэттью Макконехи в рекламе чипсов Doritos

Reddit купил 5-секундную рекламу, чтобы напомнить о недавнем противостоянии с Уолл стрит.

Inspiration4. Первый полностью гражданский полет Crew Dragon запланирован на конец 2021 года

Бонус

Выступление The Weeknd