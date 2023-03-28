Daddy cool. Фото Папи Франциска в стильному пуховику Balenciaga, яке зненерувала Midjourney, стало одним з найкращих нейромемів

Кілька зображень Папи Римського в об’ємній білій куртці «завірусились» в мережі – вони виявились фейком, але довели, як все-таки складно відрізнити роботи штучного інтелекту від реальних знімків.

Зображення, створені генеративними нейромережами, і раніше ставали вірусними, але ще ніколи не привертали стільки уваги. На вихідних фото Папи Франциска спочатку поширилось соцмережами як мем, а згодом як ілюстрація до повідомлення про фейк.

У неділю американська модель та телеведуча Кріссі Тейген написала про зображення у Twitter — надійний показник того, що інтернет-жарт став мейнстримом.

«Я думала, що пуховик справжній. Я жодним чином не переживу майбутнє технологій», – написала Тейген.

Початково зображення опублікували на сабредіті Midjourney разом із трьома альтернативами (Midjourney зазвичай генерує чотири зображення у відповідь на кожну підказку). Крім того, якщо придивитися до деталей – також можна знайти деякі ознаки «присутності» ШІ на фото. Рука не досить чітко промальована (хоча це звична проблема для генеративних нейромереж), на розп’ятті відсутні правильні прямі кути, а край лінзи окулярів переходить на тінь.

Але усе це можна побачити, якщо пильно придивлятись до зображення. Загалом воно виглядає цілком реальним, і в цьому неабияку роль зіграв сам об’єкт підробки.

«Моя теорія щодо того, чому це вводить в оману багатьох (включаючи й мене спочатку) полягає в тому, що Папа Римський естетично існує в тій самій дивовижній площині, що й більшість мистецтв ШІ», — написав журналіст Раян Бродерік.

Якщо бути точнішим: Папа відомий тим, що носить стильний одяг, і через це його зображення часто стають вірусними. Прогнозист тенденцій Айша Сіддікі каже, що асоціація між Єпископом Риму та італійською модою настільки сильна, що Ватикан був змушений спростувати чутки про те, що Папа Бенедикт носив дизайнерські червоні лофери.

«Папа носить не Prada, а символ кольору крові Христа», — таку фразу опублікували у відповідь на заяви ЗМІ.

До того ж Папа Франциск — знаменитість, а в тренувальних даних Midjourney є багато фото відомих людей, і це також вплинуло на реалістичність результату.

Стильний Папа — не єдина вірусна робота ШІ-технологій синтезу зображень. Раніше мережею ширились фото Ілона Маска, який тримає за руку Александрію Окасіо-Кортес, жінку-конгресмена, яка неодноразово критикувала мільярдера; президента Франції Еммануеля Макрона, який біжить крізь хмари сльозогінного газу; чи арешту експрезидента США Дональда Трампа.

Є у цьому й заслуга оновлення V5, яке тиждень тому анонсувала Midjourney. З того моменту згенеровані нейромережею зображення стали ще більше реалістичними — це стосується текстур шкіри та рис обличчя, відблисків, тіней та майже ідеальних очей. Midjourney зазначає, що нова версія відповідає «набагато ширшим стилістичним діапазонам», ніж попередня, а також більш чутлива до підказок та пропонує 2-кратне збільшення роздільної здатності зображення.

Джерело: The Verge