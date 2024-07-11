Новини WTF 11.07.2024 о 18:55 comment views icon

Бікіні принцеси Леї із «Зоряних війн» продають за ціною однокімнатної квартири в Києві

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Ігор Панченко

Автор новин

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Шанувальники «Зоряних війн» мають унікальну нагоду придбати легендарний костюм принцеси Леї. Знаменитий золотий бікіні, який Керрі Фішер носила у фільмі «Повернення джедая», зараз продається на аукціоні Heritage Auctions.

Бікіні принцеси Леї продають за ціною однокімнатної квартири в Києві

Стартова ціна лота становить $30 000, але експерти прогнозують, що вона значно зросте до завершення торгів. Цей іконічний елемент гардероба з’явився в шостому епізоді саги, коли Лея потрапила в полон до Джабби Гатта.

Виконавчий віцепрезидент Heritage Auctions Джо Маддалена (Joe Maddalena) підкреслює важливість цього аукціону: «Ми збираємо найвизначніші культурні артефакти, які раніше ніколи не були в одному місці. Це дає змогу оцінити вплив науково-фантастичних фільмів і серіалів на наше світосприйняття».

Варто зазначити, що костюм принцеси Леї — не єдиний цінний лот із всесвіту «Зоряних війн». Минулого року голову робота C-3PO з «Нової надії» продали за $800 000. А втрачений X-Wing із того ж фільму встановив рекорд, коли його придбали за $3,135 млн.

Бікіні принцеси Леї продають за ціною однокімнатної квартири в Києві
Голова робота C-3PO

Аукціон триватиме ще два тижні, тож ціна на бікіні може суттєво зрости. Цей костюм став символом не лише фільму, а й цілої епохи в кінематографі. Він уособлює силу та незалежність жіночого персонажа, який став взірцем для мільйонів глядачів по всьому світу.

Колекціонери та фанати «Зоряних війн» із нетерпінням очікують результатів торгів. Експерти вважають, що цей лот може стати одним із найдорожчих предметів кіноіндустрії, проданих на аукціоні. Heritage Auctions славиться продажем унікальних артефактів попкультури, і цей випадок не стане винятком.

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Джерело: IGN

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