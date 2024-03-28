Біла і без оптичного приводу: фото нової консолі Xbox X

Сайту eXputer вдалося отримати фото нової модифікації ігрової консолі Microsoft Xbox. Джерело повідомляє, що йдеться про білу консоль Xbox Series X, яка має лише цифровий формат, подібний до Xbox Series S. За чутками, консоль з’явиться у продажу цього літа.

Фотографії не надто якісні, але вони повною мірою передають загальний дизайн. На передній панелі помітна відсутність оптичного приводу, роз’єми на задній залишаються майже такими ж.

За неофіційними даними у білій Xbox Series X оновлено кілька компонентів, зокрема, радіатор, але немає жодних серйозних покращень. Очікується, що ціна консолі буде нижчою порівняно з наявною Xbox X.

Раніше стало відомо про наявність в базі корейського регулятора девкіту до нової модифікації Xbox, а пізніше з’явилася інформація про підготовку портативної версії консолі. Втім, усе це може не допомогти — за новими даними, розробники втрачають цікавість до ігрової консолі Microsoft.

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