Xbox готує повноцінну портативну консоль і є нові прототипи — неофіційно

Джез Корден з подкасту Xbox Two стверджує, що Microsoft працює над портативною версією консолі Xbox. Також він стверджує, що це не хмарний пристрій, а справжня портативна консоль.

«Я знаю, що зараз у [Xbox] є прототипи портативних пристроїв … Ні, це не хмарний кишеньковий пристрій, а повністю рідний кишеньковий пристрій Xbox».

Корден пояснив, що це нові прототипи, а не старі пристрої, про які часто згадують. Прототипи не обов’язково означають, що на ринок виходять нові продукти, але Xbox все ж розробляє кишенькову консоль.

Раніше в офіційному подкасті президентка Xbox Сара Бонд зокрема розповіла про найближчі плани: «Нас чекає більше. У апаратному забезпеченні з’являються цікаві речі, якими ми збираємося поділитися на цих святах. Ми також інвестуємо в дорожню карту наступного покоління. На чому ми справді зосереджені, — це забезпечити найбільший технічний стрибок, який ви коли-небудь бачили в поколінні апаратного забезпечення, що робить його кращим для гравців та творців».

З моменту запуску Nintendo Switch було продано понад 100 мільйонів копій, а тепер, коли за останні кілька років на ринок вийшли Steam Deck, ROG Ally та навіть PlayStation Portal, подібні плани Xbox здаються дуже ймовірними. Вихід портативних пристроїв є вдалою ідеєю залучення коштів на тлі загальної стагнації ринку консолей. Невідомо, коли Xbox анонсує портативну Xbox. Різні джерела припускають, що вона може бути подібною до Nintendo Switch.

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Джерело: Insider Gaming

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