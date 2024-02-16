Білий дім: росія розробляє протисупутникову зброю, однак «безпосередньої загрози — немає»

Адміністрація Байдена, посилаючись на дані розвідки, підтвердила, що рф таки створює протисупутникову зброю — хоча наразі вона «не активна і не представляє безпосередньої загрози».

Радник президента з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що адміністрація стежила за подіями протягом тижня, але планувала зберегти інформацію в таємниці — тоді як публікації в ЗМІ «чинили тиск» на Білий дім, через що дані розвідки довелось оприлюднити.

Водночас Кірбі, додав, що хоча й технологія ще не розгорнута та не активна, прагнення рф до створення протисупутникової зброї «викликає занепокоєння». Згідно з деякими публікаціями, зброя нібито працює на ядерній енергії, однак Кірбі не підтвердив (але й не спростував) цю інформацію.

Як зазначає SpaceNews, супутники з атомною енергією десятиліттями використовувалися як США, так і росією. Технологія передбачає використання ядерного реактора для виробництва електроенергії для живлення бортових систем і електронної зброї. Згідно з деякими даними, російська протисупутникова зброя планує використовувати подібну електронну зброю, як «глушник» для порушення роботи інших супутників.

«Люди, здається, плутають ядерну зброю та супутник з ядерною енергією», – зазначив оборонний аналітик Тодд Гаррісон, старший науковий співробітник American Enterprise Institute.

Гаррісон каже, що використання ядерної зброї у космосі — явне порушення Договору про космос, підписаного ще у 1967 році зокрема США, Великою Британією та Радянським Союзом. Нині країни начебто продовжують дотримуватися цієї угоди, аби не створити «справжній безлад, який впливає на усі супутники без розбору».

«Ми знаємо про це, оскільки США підірвали ядерну бомбу потужністю 1,4 мегатонни на висоті 400 км у 1962 році. Вона зарядила радіаційні пояси Ван Аллена та знищила приблизно одну третину супутників на низькій навколоземній орбіті, включаючи перший супутник Великої Британії», — каже Гаррісон.

Десятиліттями росія (та інші країни) розробляли зброю, яка може знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті:

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У 2021 році рф випробувала ракету наземного базування проти одного зі своїх супутників на орбіті, після чого утворилась хмара з уламків, які, за словами NASA, загрожували Міжнародній космічній станції та її екіпажу, а також деяким іншим супутникам.

У США є подібна зброя, однак після випробувань рф адміністрація Байдена обіцяла не проводити випробувань, які можуть утворювати космічне сміття.

Китай провів успішні випробування власної протисупутникової зброї у 2007 році.

У 2019 році Індія повідомляла про успішні випробування власної протисупутникової ракети. Тоді утворилася хмара із понад 100 уламків, які розлетілися по орбітах висотою від 200 до 1600 км.

Тим часом у середу США запустили на ракеті SpaceX шість військових супутників — частину нового покоління космічних апаратів, призначених для відстеження гіперзвукових ракет, запущених Китаєм чи рф, і, можливо, нових ракетних загроз з боку Ірану чи Північної Кореї, які також розробляють власну гіперзвукову зброю.

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