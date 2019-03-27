Star Wars по-индийски: Индия сбила ракетой спутник

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об испытаниях противоспутниковой ракеты с успешным поражением находившегося на орбите спутника.

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2019

В соответствующем сообщении, опубликованном в соцсети Twitter, Нарендра Моди отметил, что Индия — четвертая страна мира, имеющая в своем арсенале высокоточные противоспутниковые ракеты. Он отдельно подчеркнул, что это историческое событие и назвал свою страну «космической сверхдержавой».

Впрочем, как отмечает, The New York Times, независимые источники пока не подтвердили успешность испытаний.

Точная дата испытаний и другие подробности пока не раскрываются. По неофициальным данным, спутником, который поразила ракета, может оказаться спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R, запущенный Индией в январе 2019 года. СМИ пишут, что во время попадания ракеты он находился на орбите высотой около 270 километров.

Источник: Нарендра Моди Twitter и Meduza