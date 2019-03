Star Wars по-индийски: Индия сбила ракетой спутник

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил об испытаниях противоспутниковой ракеты с успешным поражением находившегося на орбите спутника.

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2019