IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"

"Супермен" / DC

Сайт IMDb представив рейтинги кращих фільмів та серіалів 2025 року. Перелік топів серед кіно очолив новий “Супермен” від DC, за яким слідували два горори “Зброя” та “Грішники”, тоді як абсолютним лідером серед шоу раптово став “Білий лотос”, а розхвалені “Дивні дива” взагалі випали зі списку.

Для когось ці рейтинги можуть виявитися неочікуваними, але їх сформували з огляду на перегляди та вподобання понад 250 млн користувачів платформи по всьому світу. Нижче доступні повні топи для фільмів, серіалів та найпопулярніших зірок року.

Супермен

Зброя

Грішники

Одна битва за іншою

Світ Юрського періоду: Відродження

Франкенштейн

Щасливчик Ґілмор 2

Громовержці

Місія неможлива: Фінальна розплата

F1: Фільм

Білий лотос

Останні з нас

Розрив

Венздей

Гра в кальмара

Декстер: Воскресіння

Чудовиська

Відділ нерозкритих справ

Андор

Чорне дзеркало

Ізабела Мерсед (Останні з нас)

Еймі Лу Вуд (Білий лотос)

Метью Гуд (Відділ нерозкритих справ)

Том Круз ( Місія неможлива: Фінальна розплата)

Місія неможлива: Фінальна розплата) Сідні Свіні (Королева рингу)

Брітт Ловер (Розрив)

Сідні Чендлер (Чужий: Земля)

Волтон Гоггінс (Білий лотос)

Девід Коренсвет (Супермен)

Ванесса Кірбі (Фантастична четвірка)

Нагадаємо, що раніше режисер Квентін Тарантіно назвав кращий фільм 21 століття, створений, на його думку, з “надзвичайною” режисерською майстерністю.