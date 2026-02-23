banner
Новини WTF 23.02.2026 comment views icon

Блогер обманув YouTube 3-хвилинним відео, яке насправді триває вдвічі довше

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

YouTube-блогер SlimeE101

YouTube-блогер SlimeE101 придумав спосіб, як ролик довжиною 3 хвилини 19 секунд перетворити на 6 хвилин. Його відео вже набрало 1,6 млн переглядів і 167 тис. вподобайок.


Аналітик з алгоритмів YouTube Саймон Перез пояснює, що хлопець не бреше, а сама назва ролику не створена для уваги. Секрет полягає в кількох аудіодоріжках. Ця функція спершу задумувалась для дубляжу різними мовами. Але SlimeE101 використав її по-своєму: перша частина ролика йде з англійською доріжкою, а друга — з додатковою, яка є продовженням

Для трюку блогер обрав клінгонську мову з “Зоряних воєн”. Платформа дозволяє завантажувати доріжки навіть вигаданими мовами. За його словами, це дуже зручно, оскільки ніхто не може поскаржитися на неправильний переклад, бо носіїв клінгонської не існує.

Візуально ролик лишається тим самим, але у “другій частині” він вже йде з іншою доріжкою. Автор вставив свій дубль, а його “дублер” з’являється в правому нижньому кутку кадру. Такий хитрий трюк дозволяє авторам охоплювати ширшу аудиторію та збільшувати довжину ролика без зміни його офіційної тривалості.


Крім того, потенційно автор може додати ще одну аудіодоріжку. Тоді ролик отримає новий шматок контенту, хоча хронометраж залишиться тим самим. Є й ще один нюанс: щоб подивитися другу половину, глядачу потрібно знову запустити ролик і перемкнути аудіодоріжку. Тоді YouTube зарахує це як два окремі перегляди. Сам блогер вже заявив, що планує оновлювати так і інші свої відео, просто додаючи нові аудіодоріжки.

Нагадаємо, на початку лютого YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх. Тепер користувачам доступні 27 мов та функції Lip Sync і “Експресивна мова”, яка враховує емоційні нюанси передачі тих чи інших лінгвістичних моментів.

