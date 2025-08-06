Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS

uBlock Origin Lite у Safari / Ghacks

Один з найкращих блокувальників реклами uBlock Origin Lite тепер доступний в браузері Apple Safari.

Відсьогодні uBlock Origin Lite можна завантажити в App Store. Розширення сумісне з iOS 18.0, iPadOS 18.0, macOS 15.0, Apple visionOS 2.0 або новішими.

У uBlock Origin, розробленого Реймондом Гіллом, складна історія існування. Раніше блокувальник був вільно доступний в таких популярних браузерах, як Chrome, Edge, Opera, Firefox та інших. Однак, після того, як Google вирішила припинити підтримку розширень на основі Manifest V2, браузери на рушії Chromium втратили можливість його офіційного використання. Хоча, звісно, все ще є обхідні шляхи.

uBlock Origin Lite — це “полегшена” версія uBlock Origin, в якій відсутні додаткові фільтри та інші просунуті налаштування. Але він працює з Manifest V3 в Google Chrome. Реліз для Safari — безплатний, з вагою всього 5,8 МБ. Гілл запевнив користувачів, що uBlock Origin Lite є повністю декларативним, а це означає, що він не завантажує процесор або оперативну пам’ять під час процесу блокування небажаної реклами.

Після встановлення блокувальника ви зможете налаштувати режими фільтрації для окремих сайтів: доступні базовий, оптимальний (за замовчуванням) та повний.

Розширення uBlock Origin Lite також працює на YouTube у браузері Safari, згідно з тестом Ghacks — принаймні у версіях iOS 18.6 та macOS 26.0 Beta.

Джерело: Neowin, Ghacks