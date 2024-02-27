Bloomberg: США використовують штучний інтелект для «націлювання» авіаударів

Якщо в вас виникало питання, коли військові почнуть розгортати штучний інтелект на полі бою, то ось відповідь.

Bloomberg пише, що США вже використовує алгоритми комп’ютерного зору аби ідентифікувати точні цілі для скидання бомб. Нещодавно технологію використали для понад 85 авіаударів у місії на Близькому Сході.

Вибухи, які чули в деяких частинах Іраку та Сирії 2 лютого, «знищили або пошкодили ракети, сховище безпілотників і операційні центри серед інших цілей» та були частиною запланованої відповіді адміністрації Байдена на січневу атаку безпілотника в Йорданії, через яку загинули троє військовослужбовців США. Уряд звинуватив у нападі бойовиків, яких підтримує Іран.

«Ми використовували комп’ютерний зір, щоб визначити, де можуть бути загрози», — сказала Шуйлер Мур, головний технічний офіцер Центрального командування США.

Алгоритми комп’ютерного зору, які використовувалися під час вищезгаданих авіаударів, були розроблені в рамках Project Maven — програми, запущеної ще у 2017 році для стимулювання автоматизації в Міністерстві оборони.

Використання ШІ для визначення цілей, здається вже стало тенденцією — але дещо тривожною. Наприкінці минулого року повідомлялося, що Ізраїль використовує подібну технологію, аби визначити цілі для скидання бомб в Газі. За словами офіційних осіб країни, ізраїльська програма може визначити до 200 цілей лише за 10-12 днів.

«7 жовтня все змінилося. Ми негайно перемкнулися на набагато вищий оперативний темп, ніж раніше», — сказала Мур, додавши, що американським військам вдалося «досить плавно перейти» до використання Maven після року цифрових навчань.

Водночас Мур наголосила, що кожен крок запропонований штучним інтелектом все ще перевіряється людьми.

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