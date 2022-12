Artemis I: як місячна місія NASA стала успішною та чому до цього йшли довгі 50 років

У неділю космічний корабель “Оріон” красиво приводнився у Тихий океані та ознаменував успішне завершення місії Artemis I — 25-денного космічного польоту, який довів, що NASA готова знову відправляти людей у глибокий космос. Переказуємо матеріал, який написав редактор з космічної тематики Ars Technica Ерік Бергер.

Остання місія “Аполлон” відбулась 1972 року і з того часу, протягом майже півстоліття жодного прогресу у поверненні людей на Місяць так і не сталося. Процес у програмах NASA протікав доволі кволо і був політизованим. Аж поки в неділю, 11 грудня 2022 року, не привів агенцію, США та десятки інших країн, які беруть участь у програмі Artemis, до того моменту, коли їхня програма дослідження далекого космосу людиною стала дуже, дуже реальною.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022