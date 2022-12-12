Artemis I: як місячна місія NASA стала успішною та чому до цього йшли довгі 50 років

У неділю космічний корабель “Оріон” красиво приводнився у Тихий океані та ознаменував успішне завершення місії Artemis I — 25-денного космічного польоту, який довів, що NASA готова знову відправляти людей у глибокий космос. Переказуємо матеріал, який написав редактор з космічної тематики Ars Technica Ерік Бергер.

Остання місія “Аполлон” відбулась 1972 року і з того часу, протягом майже півстоліття жодного прогресу у поверненні людей на Місяць так і не сталося. Процес у програмах NASA протікав доволі кволо і був політизованим. Аж поки в неділю, 11 грудня 2022 року, не привів агенцію, США та десятки інших країн, які беруть участь у програмі Artemis, до того моменту, коли їхня програма дослідження далекого космосу людиною стала дуже, дуже реальною.

Splashdown. After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

Фальстарти

Якийсь час, після останньої місії “Аполлон”, президенти США та керівники NASA були зосереджені виключено на дослідженні людиною низької навколоземної орбіти, розробці американського космічного шатла та планах будівництва великої космічної станції.

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У 1989 році президент США Джордж Буш (у 20-ту річницю посадки “Аполлону-11”) оголосив про запуск Ініціативи з довгострокового дослідження глибокого космосу людиною. План полягав у будівництві американської космічної станції, а згодом і бази на Місяці. Утім деякі співробітники NASA, зокрема тодішній керівник Дік Тралі, розкритикував ідею Буша. В агенції захвилювалися, що плани щодо Місяця порушать роботу космічної станції, і опублікували дослідження, яке доводило, що ініціатива президента обійдеться у пів трильйона доларів або більше.

Конгрес на той час не мав таких фінансових можливостей, тож плани закинули на півтора десятиліття, аж доки син не вирішив “воскресити” ініціативу батька. Молодший Джордж Буш задумав сміливий план щодо повернення людей на Місяць, а згодом і польотів на Марс. Так з’явилася програма “Сузір’я” (Constellation), яку досить непогано прийняли в аерокосмічній спільноті.

Новий адміністратор NASA Майк Гріффін вибрав велику та особливо дорогу архітектуру для польотів на Місяць — ракети Ares I та Ares V. Міжнародні інвестори програму здебільшого ігнорували, а президент та конгрес не надто боролися за повноцінне функціонування, яке б допомогло “Сузір’ю” вижити.

На початку лютого 2010 року програма була офіційно згорнута рішенням 44-го президента США Барака Обами у зв’язку з переглядом підходу до реалізації космічних місій та недоліком фінансування, викликаним світовою фінансовою кризою та рекордним дефіцитом бюджету США.

Однак тоді Конгрес втрутився та врятував космічний корабель Orion (початково у документах NASA його називали CEV — Crew Exploration Vehicle, пілотований дослідний корабель), і розробив дизайн нової ракети, Space Launch System.

Загалом на розвиток усіх попередніх програм пішло багато років і старань людей, а також 30 млрд доларів.

Наприкінці 2017 року віцепрезидент США Майк Пенс оголосив, що NASA все-таки висадить людей на Місяць, а у 2018-2019 року активізувалися розробки нової програми під назвою “Артеміда” (Artemis) — далекої від ідеалу, але більш ніж функціональною.

Проєкт орієнтувався на попередні невдачі: у той час, як програма Constellation мала суто керовану державою архітектуру, Artemis все більше спиралася на комерційний простір. Також програма передбачає міжнародну співпрацю з самого початку через низку двосторонніх угод, відомих як “Угоди Артеміди”. І станом на 2023 рік програма повністю профінансована.

“П’ятдесят років тому ми відправились на Місяць як країна, як уряд. А сьогодні ми прямуємо туди з міжнародними та комерційними партнерами”, — сказав голова NASA Білл Нельсон у неділю після приземлення Orion.

Об’єднання сил

У місії попереду ще багато технічних завдань, включаючи розробку та випробування складного посадкового модуля SpaceX Starship, а також роботу Axiom над скафандрами, здатними працювати в місячному середовищі. Обидва контракти, укладені у 2021 і 2022 роках, ймовірно, вимагатимуть часу та терпіння, щоб досягти результату.

Artemis II навряд чи здійснить політ раніше 2025 року, а фактична посадка на Місяць відбудеться не раніше цього десятиліття, можливо, у 2027 або 2028 роках.

Дві попередні програми, які намагались запустити після “Аполлону” зазнавали невдач, то через брак політичної підтримки, то через відсутність фінансування. Artemis — інша, бо проєкт має усе це. Практично всі аспекти “небосхилу космічної політики” — Білий дім, Конгрес, міжнародні союзники, традиційна аерокосмічна промисловість, комерційний космічний простір і спільнота прихильників космосу — сходяться з широкими цілями Артеміди. Такої підтримки для подібної програми не було з 1960-х років і “Аполлону”.

“Ви бачите націю, охоплену прихильністю. NASA — позапартійна. А радикали та демократи об’єднуються, щоб підтримати нас”, — сказав Нельсон.

Координація програми

NASA також вживає заходів для вирішення однієї з останніх серйозних проблем з Artemis – браку координації. Космічний центр Джонсона в Х’юстоні відповідає за Orion і навчання астронавтів, Центр космічних польотів Маршалла на півночі Алабами будує ракету SLS і керує розробкою місячного посадкового модуля, космічний центр Кеннеді запускає місії — у результаті кілька організацій і зовнішніх радників розкритикували NASA за відсутність “програмного офісу” для координації безлічі елементів, які будуть включені в місію.

Наприклад, Офіс генерального інспектора NASA нещодавно заявив:

“На відміну від перших місій екіпажу на поверхню Місяця в рамках програми “Аполлон”, у NASA немає загального керівника програми, який наглядає за місіями “Артеміда”, або головного підрядника, як у програмі “Space Shuttle”.

Занепокоєння полягає в тому, що без такого керівника програмі бракувало б згуртованості та відбувалася б боротьба за вплив. Однак нещодавно проблема вирішилась.

Майк Сарафін, старший інженер NASA, який успішно працював керівником місії Artemis I, стане “менеджером з розвитку місії” Artemis III. В інтерв’ю Сарафін сказав, що офіс програми Artemis залишається на стадії розробки, і він поки не хоче обговорювати деталі. Однак схоже, що саме він займатиметься загальним плануванням та координацією складного польоту на поверхню Місяця, об’єднуючи під одним дахом ракету SLS, космічний корабель Orion і програми Human Landing System.

Сарафін здається чудовим вибором для керівництва розробкою Artemis III. Він успішно наглядав за першою місією, яка стикнулася з численними затримками, труднощами із заправкою і кількома ураганами. Попри все це, він і його команда привезли додому космічний корабель у чудовому стані, який досяг або навіть перевищив усі свої цілі, приземлившись в океан у неділю.

Дехто також критикує “Артеміду” за дублювання “Аполлону”. Критика може бути заслуженою, якщо програму “прикриють” через кілька місій. Однак, враховуючи широку підтримку програми, NASA тепер має надійний шлях не лише до дослідження Південного полюса Місяця, але й до можливості жити та працювати в далекому космосі та, зрештою, відправити людей глибше у Сонячну систему.

“Ми зробили неможливе. Тепер ми робимо це знову, але з іншою метою. Цього разу ми повертаємося на Місяць, щоб навчитися там жити, працювати, творити”, — коментує Нельсон.

Джерело: Arstechnica