BMW M створюватиме електромобілі з фальшивими перемикачами передач і звуками та потужністю понад 1341 к.с.

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Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N отримав кілька цікавих функцій, які додають загальних вражень від водіння. Серед них є можливість перемикання передач синтетичної восьмиступінчастої трансмісії з подвійним зчепленням. В BMW оцінили, як це прийшлося до душі автовласникам і вирішили запровадити у власному електромобілі BMW M емуляцію перемикання передач і фальшиві звуки роботи агрегатів.

«Мені подобається, як вони думають – так думаємо й ми», – сказав виконавчий директор BMW M Френк ван Міл. «Ви повинні мати зворотний зв’язок [в машині]. Коли ви на трасі, у вас немає часу дивитися на спідометр або тахометр. Якщо ви берете участь в перегонах, якщо ви знайдете час, щоб подивитися на свій дисплей, дві машини випередять вас. Отже, що ви хочете мати, це спосіб знати, на якій передачі ви перебуваєте, спосіб «відчувати» обороти». «У чистому електромобілі з однією передачею, без звуку та емоцій, ви не знаєте, їдете ви 125, 150 чи будь-як», — додав ван Міл. «Для цього вам потрібне рішення. Ви повинні знайти зв’язок з мозком водія, не змушуючи вас дивитися на спідометр. Тож я думаю, що те, що [Hyundai] зробила з емуляцією передач і звуком – над чим, власне, ми вже працюємо, – це вірний напрямок руху. Нам потрібно щось подібне в наших швидкісних автомобілях».

Керівник BMW M сказав, що компанія працює над імітацією перемикання передач для електромобілів «вже кілька років», і у неї є «дуже цікаві підходи до цієї [проблеми]».

Першим високопродуктивним електромобілем BMW M стане седан, заснований на платформі компанії Neue Klasse. Очікується, що ця модель буде випущена у 2026 або 2027 роках, і зараз її випробовують із чотирма двигунами, які можуть видавати потужність понад 1341 к.с., що є надзвичайним показником для седана. Додайте фальшиві звуки та імітацію перемикання передач, і це може бути вбивця гіперкарів, орієнтований на водія.

До речі, новий гіперкар Bugatti Tourbillon має гібридну силову установку сумарною потужністю 1800 к.с.

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Джерело: carscoops

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