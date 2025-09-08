Новини Авто 08.09.2025 comment views icon

BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин

Вадим Карпусь

BMW показала iX3: запас ходу 800 км, "панорамний" iDrive і ціна від €68,9 тис.

BMW представила новий електромобіль iX3, який став “великим стрибком” уперед у порівнянні з нинішніми моделями компанії. Ця версія пропонує чималий запас ходу, ультрашвидку зарядку та цілу низку передових технологій.

BMW обіцяла, що iX3 стане “новим еталоном для індустрії”, і не перебільшила. Стильний електричний кросовер дебютував на Мюнхенському автосалоні в п’ятницю як перша модель серії Neue Klasse. Після презентації генеральний директор BMW Олівер Ціпсе назвав цю подію “моментом, що трапляється раз у житті” та початком нової ери для бренду.

iX3 — це перший автомобіль абсолютно нового покоління BMW, створений з нуля. За словами Ціпсе, компанія “пропустила ціле покоління” у дизайні, зробивши модель водночас “ще більш BMW, ніж будь-коли”.

Характеристики BMW iX3

Габарити BMW iX3 становить 4782 мм у довжину, 1895 мм у ширину та 1635 мм у висоту. Це робить його близьким за розмірами до Porsche Macan Electric.

Щоб досягти максимальної дальності ходу на одному заряді, автомобіль отримав чистий, аеродинамічний дизайн з мінімумом ліній. Однією з головних змін став новий передок із вертикально орієнтованою решіткою радіатора, яка підкреслює більш прямі пропорції кузова.

Це перший електромобіль BMW на новій платформі Gen6, яка забезпечує суттєве покращення у запасі ходу, ефективності, зарядці та функціональності. До того ж iX3 став першим електрокаром компанії з можливістю двосторонньої зарядки.

За циклом WLTP запас ходу становить до 800 км. За американським стандартом EPA очікується близько 400 миль (643 км). Завдяки 800-вольтовій архітектурі, iX3 підтримує потужність зарядки до 400 кВт. За даними BMW, за 10 хвилин батарея може отримати енергію, якої вистачить більш ніж на 370 км.

Оновлений салон та “супермозки”

Інтер’єр теж зазнав радикальних змін: мінімалістичний стиль поєднується з новими технологіями. У центрі розташований величезний 17,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи, що працює на новій ОС BMW Operating System X. Нова мультимедійна система працює на базі чотирьох потужних комп’ютерів, які здатні обробляти дані у 20 разів швидше, ніж нинішні рішення.

Модель стала першою в лінійці з новим інтерфейсом Panoramic iDrive, який, за словами компанії, створює “зовсім новий досвід водіння” і стане стандартом для майбутніх моделей BMW.

Ціна

Виробництво електромобіля BMW iX3 стартує вже цього року на новому заводі BMW у Дебрецені (Угорщина). Перші поставки до Європи заплановані на початок 2026 року, а в США модель з’явиться влітку. Для Китаю буде випущена спеціальна версія на заводі в Шеньяні.

Спочатку компанія представить версію BMW iX3 50 xDrive. У Німеччині її вже можна замовити за ціною від €68900. У США влітку 2026 року новий iX3 продаватиметься від $60000 із запасом ходу близько 400 миль (643 км). На початку 2027 року з’являться варіанти iX3 40 sDrive та iX3 40 xDrive. BMW заявила, що ціни починатимуться з менш ніж $55000, а запас ходу перевищуватиме 300 миль (понад 480 км).

BMW підтвердила, що з наступного року всі її моделі будуть новими. До 2027 року компанія планує випустити 40 нових або оновлених автомобілів, і iX3 стане першим у цьому великому оновленні лінійки.

Джерело: electrek

