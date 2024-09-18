Porsche Macan: електричний кросовер з потужністю до 639 к.с., запасом ходу до 613 км та ціною від 3,4 млн грн

В Україні відбулася презентація нового електромобіля Porsche Macan. Авто побудоване на електричній платформі Premium Platform Electric (PPE). В цій моделі Porsche використовує електродвигуни останнього покоління PSM із використанням магнітів. До кінця 2026 року електричний Macan паралельно співіснуватиме із бензиновим.

Модельний ряд електричного Macan включає чотири версії: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. Версія Macan 4 при використанні функції Launch Control видає потужність до 300 кВт (408 к.с.), а Macan Turbo – до 470 кВт (639 к.с.). Крутний момент досягає 650 та 1130 Нм відповідно. Macan 4 прискорюється від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди, а Macan Turbo – за 3,3 секунди. Максимальна швидкість цих моделей становить 220 та 260 км/год відповідно.

Електродвигуни нового Macan живляться від літій-іонної батареї, розміщеної у днищі. Загальна місткість 100 кВт·год, з яких активно можна використовувати до 95 кВт·год. Запас ходу у змішаному режимі згідно з WLTP становить:

Macan – до 641 км,

Macan 4 – до 612 км,

Macan 4S – до 601 км,

Macan Turbo – до 590 км.

В автомобілях використовується 800-вольтова архітектура. Потужність заряджання на 800-вольтових зарядних станціях становить до 270 кВт. На 400-вольтових зарядних станціях авто заряджатиметься від 10 до 80% менше, ніж за 22 хвилини. Під час руху електродвигуни можуть рекуперувати до 240 кВт енергії.

Цифрова концепція Porsche Driver Experience пропонує поєднання цифрових та аналогових елементів. Macan оснащений дисплеєм нового покоління і концепцією керування із трьома екранами, включно з окремо розташованою 12,6-дюймовою панеллю приладів із вигнутим дизайном і 10,9-дюймовим центральним дисплеєм. Пасажир може переглядати інформацію, налаштовувати параметри інформаційно-розважальної системи або транслювати відеоконтент під час руху автомобіля через власний опціональний 10,9-дюймовий екран.

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Porsche Driver Experience також містить проєкційний дисплей на лобовому склі з технологією доповненої реальності. Віртуальні елементи плавно з’являються перед водієм на відстані 10 метрів і відповідають розміру 87-дюймового дисплея. Інформаційно-розважальна система заснована на операційній системі Android Automotive.

Macan 4 та Macan Turbo мають повний привод. Система Porsche Traction Management (ePTM) з електронним керуванням працює приблизно вп’ятеро швидше, ніж звичайна система повного привода. Вона може реагувати на пробуксовку впродовж 10 мілісекунд. Окрім того, розподіл привода на всі колеса регулюється обраною програмою водіння.

Моделі Macan з пневмопідвіскою мають систему амортизації PASM, що оснащена амортизаторами з 2-клапанною технологією. Розширені характеристики демпфірування забезпечують ширший діапазон між комфортом і продуктивністю. Це робить відмінності між програмами водіння ще більш відчутними.

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Уперше Macan отримав опціональну систему керування задньою віссю з максимальним кутом повороту в 5°. Вона забезпечує зменшений радіус розвороту у 11,1 метра.

Новий Porsche Macan вже доступний для замовлення та тестдрайву в усіх офіційних дилерських центрах. Ціна Macan в Україні починається від 3 437 910 грн.