Новини Авто 22.04.2024 о 11:54 comment views icon

BMW та LEXUS у лідерах. В Україні зросли продажі елітних авто — понад 2,8 тис. у першому кварталі 2024 року

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Катерина Даньшина

Авторка новин

За перші 3 місяці 2024 року українці придбали понад 2,8 тисяч авто преміумкласу, що на 2% більше, ніж в аналогічний період торік.

За даними асоціації «Укравтопром», цього року преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, тоді як торік їх частка складала майже 25%.

Більш ніж половина продажів у першому кварталі припадала на Київ, Дніпропетровщину та Одещину, а найбільшою популярністю користувалися такі бренди, як BMW, LEXUS та AUDI:

  • BMW — 736 одиниць
  • LEXUS — 491 одиниця
  • AUDI — 421 одиниця

Загалом за підсумками першого кварталу 2024 року в Україні зареєстровано 16 660 нових легкових автомобілів — на 49% більше, ніж торік.

Також впродовж січня-березня 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто китайського виробництва — на 75% більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року. З цієї кількості: нових — майже 3 тис. од. (+114%), а вживаних — близько 1,2 тис. од.(+21%).

Корпоративні автомобілі ціною понад $58 тис. у Південній Кореї повинні мати спеціальні номери – це обвалило ринок елітних авто

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