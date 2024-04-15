Електромобілі китайського виробництва продовжують перекроювати ландшафт автомобільно-електромобільного ринку України — пересвідчитися можна, поглянувши на свіжу статистику Укравтопрому щодо найпопулярніших моделей у першому кварталі 2014 року.

Впродовж січня-березня 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто китайського виробництва — на 75% більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року. З цієї кількості: нових — майже 3 тис. од. (+114%); вживаних — близько 1,2 тис. од.(+21%).

І тут можна виокремити три ключові моменти:

У першому кварталі автомобілі китайського походження зайняли 18% ринку нових легковиків в Україні.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 85%.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%.

Незмінним лідером продажів в Україні лишається електричний кросовер Volkswagen ID.4 попри те, що офіційно у нас він досі не продається. Детальніше — розповідали тут. Також в топ-3 серед нових стабільно тримаються бестселери Honda e:NS1 та BYD Song Plus.

Найпопулярніші в Україні авто з Китаю за перший квартал

Топ-5 найпопулярніших нових моделей легковиків китайського походження в Україні в I кв. 2024 року 1. Volkswagen ID.4 — 750 од.;

2. Honda e:NS1 (база – Honda HR-V) — 255 од.;

3. BYD Song Plus — 227 од.;

4. Nissan Ariya — 189 од.;

5. Geely Atlas Pro — 164 од. Топ-5 найпопулярніших вживаних легкових авто з Китаю в I кв. 2024 року 1. Volkswagen ID.4 — 350 од.;

2. Nissan Ariya — 103 од.;

3. Honda eNS1 — 99 од.;

4. Toyota bZ4X — 70 од.;

5. Volkswagen ID.6 — 48 од. Онлайн-курс "С++ для GameDev" від robot_dreams. Навчіться кодити на C++ з нуля, опануйте принципи обʼєктно-орієнтованого програмування, ключові бібліотеки та інструменти.Створюйте десктопні та мобільні ігри. Розвивайтеся в геймдеві. Детальніше

У 2023 році у світі було продано близько 14,2 млн електричних авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% від загального обсягу продажів, і на кінець 2023-го глобальний авторпарк налічував близько 40 мільйонів електрокарів, що активно експлуатуються (з них 70% — BEV, а решта 30% — PHEV). Очікується, що у 2024 році глобальні продажі електромобілів сягнуть 17,8 млн одиниць (+25% до результату 2023 року), а їх частка зросте до 25%. При цьому продажі BEV зростуть до 12,8 млн. Ще цікавий факт — у березні парк електромобілів України перевищив 100 тис. — збільшенню попиту сприяють, серед іншого, низька вартість електроенергії та податкові пільги — нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ (зараз лише акциз — €1 за кВт⋅год місткості акумулятора).