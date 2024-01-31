Військово-повітряні сили США спільно з Boeing випробовують автономні технології, і демонстрація на літаку C-5 продемонструвала перспективність використання дронів для допомоги в технічному обслуговуванні літаків. Але тепер оборонному гіганту необхідно подолати своє «найбільше обмеження» — переконатися, що безпілотники дійсно працюють за будь-яких погодних умов.

Під час нещодавньої демонстрації в ангарі на військово-повітряній базі в Дуврі, штат Делавер, дрон працював навколо чверті C-5, зупиняючись і зависаючи над різними частинами літака, роблячи знімки, які миттєво передавалися на наземну станцію управління, передає Breaking Defence.

Демонстрація була частиною програми Boeing з автономного огляду літаків (AAI) — спільної програми, розпочатої кілька років тому з компанією Near Earth Autonomy, яка займається автономною авіацією. Дві компанії провели перше сканування літака C-5 за допомогою безпілотника, щоб допомогти з технічним обслуговуванням в ангарі на військово-повітряній базі в Дуврі.

Девід Мерфі, старший пілот-випробувач програми Near Earth Autonomy, сказав журналістам, що «переважна більшість користі» від програми буде зовні від ангару, коли можна буде робити сканування літаків прямо на злітній смузі.

Представники Boeing, Near Earth Autonomy та Військово-повітряних сил спостерігали, як безпілотник пройшов через 34 місця на літаку, зупинився і завис над крилом літака, поруч з лівою стороною дверей літака і на висоті 20 м над його хвостом.

Це те, що Скотт Беланжер, керівник Boeing Global Services назвав «моментом крещендо» — процес, який зазвичай передбачає участь кількох інспекторів у страхувальних поясах з жовтими мотузками, натягнутими вздовж літака, які, зрештою, не можуть бачити вище хвоста, як це може дрон. За словами Беланжера, зазвичай «екіпажу потрібно півтори години, щоб просто піднятися туди».

Після завершення перевірки безпілотник повільно повернувся на землю, витративши лише 10-15 хвилин на сканування чверті 75-метрового літака — це на порядок менше часу, ніж потрібно на перевірку безпеки людиною, і точніше. 34 пункти перевірки, які мав пройти безпілотник, були визначені на основі плану, створеного за допомогою 3D-моделі літака з урахуванням вимог ВПС США.

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