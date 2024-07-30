Бос NVIDIA каже, що нам знадобляться всього три комп’ютери у майбутньому: для створення ШІ, моделювання ШІ та запуску ШІ

На цьогорічному заході Siggraph Дженсен Хуанг з NVIDIA годину спілкувався з Wired щодо NVIDIA, RTX та AI. Серед іншого він сказав, що в майбутньому для систем штучного інтелекту знадобиться втричі більше комп’ютерів.

Голова NVIDIA зазначив, що світ штучного інтелекту зараз відходить від своєї початкової фази та рухається до наступної, яку він назвав «корпоративною хвилею». Після цього настає «фізична хвиля». Він уточнив, що будуть потрібні три комп’ютери: один для створення ШІ, інший для моделювання та вдосконалення ШІ, і третій — для запуску самого ШІ.

«Це проблема трьох комп’ютерів. Ви знаєте, проблема трьох тіл, і вона така неймовірно складна, і ми створили три комп’ютери для цього».

Хуанг мав на увазі низку апаратних та програмних пакетів NVIDIA, починаючи від серверів DGX H100 для створення ШІ, вбудованих комп’ютерів Jetsen для симуляції ШІ, а також робочих станцій і серверів, які використовують графічні процесори Omniverse та RTX для запуску ШІ.

Чи справді знадобляться три комп’ютери для ШІ? Навіть компанії, які справді хочуть інтегрувати штучний інтелект у свою основну діяльність, не можуть не думати про потенційну вартість та складність використання й оплати трьох рівнів продуктів NVIDIA. Виробник апаратних засобів зараз отримує найбільшу вигоду з технологій штучного інтелекту і хоче робити це в майбутньому, тому до подібних заяв варто ставитися критично.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Джерело: PC Gamer

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.