Тільки не показуйте Ілону Маску, а то подасть позов.

Anthropic, яку заснували ексінженери OpenAI, розробила конкурентного ChatGPT чатбота Claude і позиціює себе як «надвідповідальну компанію у сфері ШІ» — загалом можна було б повірити у це твердження, якби не одна деталь, яка стала відомою в нещодавньому інтерв’ю гендиректора стартапу Даріо Амодея виданню Time.

Виявляється, одна зі стін офісу Anthropic прикрашена гігантським плакатом з мемом, де робот руйнує місто, та підписом «Deep learning is hitting a wall» Ідіома, яка натякає на те, що хтось (в цьому випадку машинне навчання) досяг своєї точки розвитку..

«Це рефрен, який часто можна почути від скептиків штучного інтелекту, які стверджують, що прогрес в цьому напрямку скоро припиниться», — уточнює Time.

На самому зображенні, яке чомусь не показали в статті, одна стрілка вказує на робота, позначаючи його як «глибоке навчання», а інша — на місто як на «стіну». Виявляється, бос Anthropic і сам насправді сподівається, що дослідження ШІ дійсно неминуче вдаряться у стіну.

«Думаю, що якби наслідки масштабування справді припинилися, то в певному сенсі це було б добре для світу. Це стримувало б усіх одночасно. Але в нас немає вибору, ми просто маємо з’ясувати, у якому світі живемо, і впоратися з ним якнайкраще».

Щодо змісту самого інтерв’ю, то головна теза, яку Амодей постійно повторює, те що Anthropic — не компанія з безпеки ШІ, а компанія, зосереджена на користі громадськості.

«Я хочу, щоб Anthropic була компанією, де всі думають про суспільну мету, а не про компанію, що спеціалізується на одній проблемі та зосереджена на безпеці штучного інтелекту або неправильному налагодженні систем штучного інтелекту».

Anthropic початково випустила сімейство моделей Claude 3 у трьох розмірах: середню Claude Sonnet, найбільшу Claude Opus і найменшу Claude Haiku. Кілька днів тому компанія представила останню версію свого чатбота Claude 3.5 Sonnet, зазначаючи, що ця модель встановлює «нові галузеві стандарти міркувань, кодування та деяких типів математики, перевершуючи GPT-4o, останню пропозицію від OpenAI».

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Торік у вересні Amazon інвестувала в Anthropic $4 млрд.

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