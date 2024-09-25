Новини Пристрої 25.09.2024 о 14:03 comment views icon

Бронзовий iPhone 16 Pro Max за 70 999₴ — найпопулярніша модель нових iPhone в Україні (за версією Алло)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Бронзовий iPhone 16 Pro Max за 70 999₴ — найпопулярніша модель нових iPhone в Україні (за версією Алло)

Продажі iPhone 16 в США стартували 20 вересня, тоді як в цей самий день в Україні офіційно відкрились передзамовлення (продажі почнуться 27 вересня) — з вищими, ніж торік цінами, що, власне, не завадило українцям найчастіше замовляти одну з найдорожчих версій смартфона Apple.

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За даними мережі магазинів Алло, найбільшим попитом серед покупців користувалась модель iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ за 70 999₴ — причому, не в чорному, а у бронзовому кольорі (Desert Titanium). Цікаво, що смартфонам iPhone 16 Pro та Pro Max раніше пророкували низький попит.

Якщо зважати на загальні дані протягом року (з січня по вересень), то найчастіше купували iPhone 15 Pro Max (256 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), а також iPhone 15 Pro (128 ГБ).

Нагадаємо, що торік найпопулярнішою моделлю серед нових iPhone став iPhone 15 Pro Max в чорному кольорі — його після презентації замовляли найбільше.

Щодо цьогорічних цін, то офіційні ритейлери техніки Apple пропонують наступні:

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