Попит на iPhone 16 Pro не виправдав очікувань, тоді як модель Plus замовляють вдвічі частіше, — Мін-Чі Куо

Аналітик Мін-Чі Куо дослідив передзамовлення на нові iPhone 16 і виявив, що попит на професійні моделі суттєво впав у порівнянні з роком тому. Водночас стандартні моделі iPhone 16 і iPhone 16 Plus навпаки замовляють частіше.
Для аналізу Куо використовував дані з вебсайтів Apple та «опитування ланцюга поставок», і ось що вийшло в результаті:
- Попит на iPhone 16 Pro Max впав на 16% порівняно з минулим роком
- Попит на iPhone 16 Pro впав на 27% порівняно з минулим роком
- Попит на iPhone 16 Plus зріс на 48% порівняно з минулим роком
- Попит на iPhone 16 зріс на 10% порівняно з минулим роком
Станом на зараз, модельний ряд iPhone 16 в цілому розійшовся накладом у 37 млн одиниць — приблизно на 12,7% менше, ніж у випадку з лінійкою iPhone 15 в перші вихідні.
Зважаючи на більшу продуктивність перископічної камери Tetraprism, яку Apple додає до моделі iPhone 16 Pro цього року, компанія збільшила виробництво топового смартфона до 6 млн одиниць (на 106% більше, ніж торік). На думку Куо, Apple може запланувати «агресивнішу» стратегію на майбутній рік, якщо Apple Intelligence не допоможе збільшити постачання iPhone 16 у 2025 році.
«Одним із ключових факторів нижчого, ніж очікувалося, попиту на серію iPhone 16 Pro є те, що основна пускова точка продажу, Apple Intelligence, недоступна на момент запуску iPhone 16. Крім того, на китайському ринку триває інтенсивна конкуренція», — пише аналітик.
Всі чотири моделі iPhone 16, а також iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримали 8 ГБ оперативної пам’яті — у першу чергу для можливості підтримувати Apple Intelligence. Водночас деякі ключові ШІ-функції будуть доступні лише в грудні з версією 18.2 (iOS 18.1 чекаємо сьогодні).
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Джерело: 9to5mac, phonearena
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