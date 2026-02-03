Фейкові SSD з легкістю обманюють Windows: на ділі "бюджетний" Samsung 990 PRO був повільнішим за флешку 2005 року

Підроблений SSD Samsung 990 PRO / reddit

На Reddit з’явилася показова історія про те, як навіть досвідчені користувачі можуть стати жертвами дедалі витонченіших підробок. Один із учасників платформи придбав твердотілий накопичувач Samsung 990 PRO місткістю 2 ТБ, але замість флагманської швидкості отримав продуктивність на рівні старого USB-накопичувача.





Користувач купив SSD у “перевіреного локального дистриб’ютора”, з яким уже мав позитивний досвід. Ціна виглядала привабливо — 19 тис. рупій (близько $205), тоді як офіційна вартість моделі зазвичай перевищує 30 тис. рупій (близько $330) і може бути ще вищою на Amazon. З огляду на знайомство з продавцем, покупець не запідозрив підробку.

Спочатку накопичувач не викликав підозр. ОС Windows визначила його як Samsung 990 PRO 2TB, однак уважніший погляд показав перший тривожний сигнал — замість PCIe 4.0 система відображала PCIe 3.0 x4. Далі почалися реальні проблеми: швидкість передавання великих файлів впала до 20 МБ/с на читання та 9-10 МБ/с на запис.

Тестування в CrystalDiskMark підтвердило катастрофу: 22 МБ/с послідовного читання і 10 МБ/с запису. Для порівняння, справжній Samsung 990 PRO здатен забезпечувати понад 7000 МБ/с, а навіть PCIe 3.0 SSD зазвичай перевищують швидкість 3000 МБ/с.





Спершу користувач припустив, що проблема у прошивці або тротлінгу. Він оновив драйвери, перевірив налаштування BIOS, перевстановив накопичувач, але це не допомогло. Остаточну відповідь дав офіційний інструмент Samsung Magician. Після сканування програма прямо повідомила: COUNTERFEIT / NOT GENUINE — накопичувач виявився підробкою.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За словами користувача, такі фальшиві 990 PRO навчилися дуже добре маскуватися під справжні пристрої в Windows і базових утилітах. Усередині ж вони використовують дешеву пам’ять NAND, часто з набагато меншим реальним обсягом, який програмно “перемаркований” під 2 або навіть 4 ТБ. У реальних сценаріях роботи це одразу проявляється в мізерній швидкості.

Зауважимо, останнім часом на тлі зростання цін на комплектуючі все частіше виявляються підробки. Нещодавно під виглядом дорогої пам’яті DDR5 продавали стару DDR2, а три з чотирьох отриманих відеокарт NVIDIA RTX 4090 виявилися підробками.

Джерело: tweaktown